Так звані "генні" мРНК-вакцини можуть ефективно боротися з раковими клітинами.

Про це свідчать дані науковців, які брали участь у розробленні вакцин Pfizer і Moderna, повідомляє MedicalXpress.

Зокрема, в рамках свого дослідження вчені виявили, що мРНК-вакцини можуть не тільки спричиняти сильні реакції антитіл для боротьби з коронавірусом, а й викликати потужні цитотоксичні Т-клітинні реакції.

Саме ці Т-клітини мають здатність вбивати ракові клітини. Однак їх потрібно змінити або мотивувати боротися з раковими клітинами.

“Успішна терапевтична протиракова вакцина повинна викликати сильні Т-клітинні відповіді, особливо з певним видом Т-клітин, що здатні вбивати злоякісні клітини”, – поділився Норберт Парді, доцент-дослідник інфекційних захворювань Медичної школи Перельмана, який керує дослідженнями щодо ефективності мРНК-вакцин у лікуванні раку та інших хвороб.

Дослідник зауважує, що йдеться не про саму COVID-вакцину, а про технологію, за якою її виготовили.

Вчені зазначають, що “генні” вакцини проти COVID-19 – профілактичні.Проте мРНК-вакцина проти раку може стати лікувальною й подарувати пацієнтам надію, що їхня імунна система зможе атакувати пухлинні клітини.

Один із прикладів – це мРНК-вакцина, націлена на білки неоантигени, що утворюються на ракових клітинах при певних мутаціях пухлинної ДНК.

Але існують певні труднощі у створенні такого типу вакцин проти раку. Однією з найбільших проблем вчені називають те, що вони мають бути дуже індивідуалізованими, адже більшість пухлинних неоантигенів специфічні для кожної людини.

Завдяки розробці технології мРНК-вакцин сьогодні увесь світ отримав шанс побороти коронавірус. Але ця технологія має набагато ширші можливості. Вчені впевнені, що таким чином можна створити революцію в онкології.

Цікаво, що платформа мРНК-вакцини від Pfizer-BioNTech була вперше розроблена і протестована на 13 пацієнтах з меланомою як експериментальна протиракова вакцина ще у 2008 році. Після вакцинації реактивність імунної системи проти пухлин дійсно підвищилася.

Сьогодні технологія мРНК користується підвищеною увагою через свою універсальність. Завдяки їй вакцини від інших хвороб мають ще більше шансів потрапити до пацієнтів.

“Сьогодні проводяться клінічні дослідження мРНК-вакцини проти множинного раку та інфекційних захворювань, і наступні декілька років будуть дійсно захопливими й розкажуть нам більше застосування мРНК-вакцин”, – додає Парді.