Генеральний продюсер заблокованого каналу “112 Україна” Артем Марчевський балотуватиметься від “Опозиційної платформи — За життя” (ОПЗЖ) на проміжних виборах до Верховної Ради. Голосування заплановане на березень цього року.

Про це повідомляється на сайті політсили.

Зазначається, що кандидатуру Марчевського одноголосно підтримали на партійному з’їзді 4 лютого. Він висуватиметься в депутати у виборчому окрузі № 50 у Донецькій області.

У коментарі виданню “Новости Донбасса” Марчевський заявив, що досі працює на посаді генпродюсера у “112 Україна”. Він відповів, що не бачить конфлікту інтересів у поєднанні політичної діяльності та роботи медіаменеджера.

“Наші журналісти цілодобово беруть участь в житті населення, допомагають місцевим жителям висвітлювати проблеми на всю країну і контролюють діяльність місцевої влади. Якщо це можна назвати конфліктом інтересів – нехай буде так”, – заявив Марчевський.

Нагадаємо, що Артем Марчевський був частим гостем політичних програм на цьому каналі. Однак його ніколи не титрували, як генпродюсера. Натомість Марчевського представляли партійним функціонером.

Довибори до Верховної ради на окрузі № 50 у Донецькій області відбудуться 28 березня. Голосування призначили після того, як нардеп Руслан Требушкін став мером Покровська та склав мандат.

Санкції проти телеканалів Козака: реакція

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення припинили трансляцію цих телеканалів.

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрала підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкцій привітало посольство Сполучених Штатів Америки.