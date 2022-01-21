Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.
19 січня Петру Порошенку суддя призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Через два дні прокурори уже подали документи на оскарження цього рішення.
Офіс генпрокурора продовжує наполягати на жорсткішому запобіжному заході. Прокурори вимагають застосувати стосовно Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 1 мільярд гривень.
Нагадаємо, що адвокати п’ятого президента України також не згодні з обраним запобіжним заходом у вигляді особистого зобов’язання. Відповідне рішення суду перешкоджає політичній діяльності Петра Порошенка.
“Спільний знаменник – ізолювати та змусити мовчати”, – охарактеризував запобіжний захід, затверджений судом і той, який вимагає прокуратура, адвокат Порошенка Ілля Новіков.
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