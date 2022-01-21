Сьогодні Офіс генпрокурора України подав апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання п’ятому президенту України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

19 січня Петру Порошенку суддя призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Через два дні прокурори уже подали документи на оскарження цього рішення.

Офіс генпрокурора продовжує наполягати на жорсткішому запобіжному заході. Прокурори вимагають застосувати стосовно Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, що адвокати п’ятого президента України також не згодні з обраним запобіжним заходом у вигляді особистого зобов’язання. Відповідне рішення суду перешкоджає політичній діяльності Петра Порошенка.

“Спільний знаменник – ізолювати та змусити мовчати”, – охарактеризував запобіжний захід, затверджений судом і той, який вимагає прокуратура, адвокат Порошенка Ілля Новіков.