Генеральна прокуратура України підозрює 12 російських військових 15-ї окремої мотострілецької бригади у вчиненні серії сексуальних злочинів і жорсткому поводженні з дитиною. Усі злочини трапилися у Броварському районі на околиці Києва у березні 2022 року.

Про це повідомило Reuters.

В Україні звинувачують двох російських військових у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері. Воєнний злочин стався, коли під дулом пістолета перебував її батько. Видання ознайомилося з матеріалами української прокуратури, які свідчать, що солдати 15-ї окремої мотострілецької бригади вчинили злочини в чотирьох будинках Броварського району.

У Міноборони Росії не відповіли на коментар, зазначені номери телефонів бригади не працювали. У Самарському гарнізоні двоє чиновників, до складу якого входить бригада, сказали, що не змогли надати контакти підрозділу, коли зв’язалося Reuters, а один сказав, що вони засекречені.

Українські прокурори розповіли, що росіяни заздалегідь виділили жінок, “скоординували їхні дії та ролі”. Більшість звірств сталася 13 березня, коли військові “у стані алкогольного сп’яніння увірвалися на подвір’я будинку, де проживала молода сім’я”. Батька побили металевим горщиком, а потім змусили стати на коліна, дивлячись як його дружину зґвалтували кілька росіян. У документах йдеться, що один із солдатів сказав чотирирічній дівчинці, що “зробить з неї жінку”, перш ніж вона стала жертвою сексуального насильства.

Солдатам було 32 та 28 років. У документах зазначено, що перший загинув, а молодший, на ім’я Євгеній Чорнокнижний, повернувся до Росії. Видання намагалося зв’язатися з Чорнокнижним, але відповіла людина, яка назвала себе його братом, сказавши, що він помер. Reuters не змогло підтвердити інформацію.

Після нападу на дитину з батьками — військові увійшли в сусідній будинок літньої пари, де вони побили їх. За словами прокурорів, росіяни також зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину. В іншому місці, де перебувало кілька родин, усіх загнали на кухню та групово зґвалтували 15-річну дівчину та її матір.

Всі постраждалі вижили. Їм надали психологічну та медичну допомогу.

На сьогодні Генпрокуратура України розслідує понад 71 тисячу повідомлень про воєнні злочини росіян. Слідчі визнають, що ймовірність знайти та покарати підозрюваних низька. Потенційні судові процеси будуть здебільшого заочними, але є також міжнародні зусилля щодо переслідування військових злочинців, зокрема Міжнародним кримінальним судом. Кремль навряд чи видасть підозрюваних або заочно засуджений.

Нині українська прокуратура засудила 26 росіян за воєнні злочини – деяких військовополонених, деяких заочно, з яких один був за зґвалтування.