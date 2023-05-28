Генеральний прокурор України Андрій Костін у Києві провів зустріч з сенатором Ліндсі Гремом, в ході якої сторони обговорили план протидії приватній військовій компанії Євгена Пригожина "Вагнер".

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, на зустрічі також були присутні заступник голови Місії у Посольстві США в Україні Крістофер В. Сміт та заступник директора INL у Києві Ерік Пагнер.

Андрій Костін подякував за тверду позицію щодо підтримки України та її боротьби за справедливість і притягнення до відповідальності держави-агресора — Росії. Також сторони обговорили системну співпрацю щодо протидії злочинній діяльності ПВК “Вагнер” в Україні та за її межами.

Крім того, мовилося про можливість спрямування конфіскованих США у російського олігарха $5,4 млн на реабілітацію українських захисників.

“Ми повинні домогтися покарання тих, хто організував і фінансує цю війну, та змусити їх заплатити за всю шкоду та всі заподіяні страждання”, – наголосив Костін.

Варто додати, колишній президент США Дональд Трамп та експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели розмову про “життєво важливу необхідність української перемоги”.