Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що генпрокурор підписав накази про звільнення за власним бажанням керівників п’яти обласних прокуратур.
Мовиться про очільників прокуратур у Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.
Ці посади обіймали Віктор Приходько, Володимир Твердохліб, Антон Столітній, Олексій Тубелець та Сергій Василина відповідно.
- 24 січня Кабінет міністрів України підтримав проєкти указів президента України про звільнення п’ятьох очільників обласних військових адміністрацій.