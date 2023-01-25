Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що генпрокурор підписав накази про звільнення за власним бажанням керівників п’яти обласних прокуратур.

Мовиться про очільників прокуратур у Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Ці посади обіймали Віктор Приходько, Володимир Твердохліб, Антон Столітній, Олексій Тубелець та Сергій Василина відповідно.