На сторінці платформи Netflix з'явилося повідомлення, що планується зйомка чертвертого сезону серіалу. Проте, у цьому сезоні не буде зніматися британський актор Генрі Кавілл. Натомість Ґеральта із Рівії зіграє австралійський актор Ліам Гемсворт.

Про це інформують #Букви.

“Офіційно: “Відьмак” повертається у 4 сезоні, і Генрі Кавілл передасть свої мечі Ліаму Гемсворту як новому Ґеральту з Рівії після 3 сезону. Ласкаво просимо до родини Відьмаків, Ліам Гемсворт!”, – повідомляється на офіційній сторінці платформи.

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth! Read more: https://t.co/ABQMdqkzXX pic.twitter.com/xyIaRBbiRT — The Witcher (@witchernetflix) October 29, 2022

Замість Генрі Кавілла зіграє 32-річний Ліам Гемсворт, відомий за фільмами “Нестримні 2” та “Голодні ігри”.

“Моя подорож у ролі Ґеральта з Рівії була сповнена монстрами та пригодами, і, на жаль, я віддам свій медальйон і свої мечі для 4 сезону”, — заявив Кавілл у заяві, опублікованій на сайті Netflix.

Реакція підписників акаунту Netflix у Twitter була переважно негативною – найбільш “залайкані” коментарі містили критику такої заміни, та й серіалу в цілому.

“Це не тільки через Супермена, але більше тому, що Генрі Кавілл хотів залишитися вірним першоджерелу, а автори шоу ні. Це найточніша причина, чому..”, – написав користувач Fenrir, пославшись на критику серіалу з боку прихильників творчості польського письменника Анджея Сапковського (автора франшизи “Відьмак”) та однойменної гри.

“Ймовірно, це рішення ґрунтується на відкритому презирстві шоураннерів до книг, ігор і самих шанувальників, тоді як сам Генрі любить Ґеральта та книги, вони, очевидно, не піклуються про світ, так само як він”, – зауважив інший користувач.

“Просто скасуйте це катастрофічне шоу. Єдиним хорошим у ньому був Генрі. Чувак витягував цей жарт самотужки”, – закликав André Valle.

На відхід від канонічного сценарію та образів нарікали й інші, закликаючи закрити серіал і критикуючи його чинний або майбутній формат.

Були й ті, хто заступався на нетфліксовського “Відьмака” – їх підтримували менше, але у відповідях вони були активними.

“Оскільки ви вважаєте шоу катастрофою, чому це вас хвилює? Кавілл або Гемсворт, ідіть дивіться або робіть щось інше. Мені дуже подобається шоу і Кавілл. І я покладаю надію, що мені справді сподобається шоу та Гемсворт. І в малоймовірному випадку як ні – я просто буду дивитися щось інше”, – написав користувач Hartford688.

Довідка: “Відьмак” — фентезійний літературний цикл польського письменника Анджея Сапковського та похідна франшиза. Перше оповідання циклу побачило світ у 1986 році в польському часописі “Фантастика”, а останній роман був опублікований у 2013. У творах з франшизи головним героєм зазвичай є відьмак Ґеральт з Рівії, наділений підвищеною фізичною силою, психічною витривалістю і магічними навичками, здобутими внаслідок проходження мутації.

За мотивами книг й оповідань створена низка відеоігор й ігрових спінофів “Відьмака”. У 2002 році вийшов 13-серійний телесеріал “Відьмак”, створений польською телестудією Heritage Films.

У 2017 році за мотивами книг про відьмака почав знімати телесеріал вебсервіс Netflix з Генрі Кавіллом у головній ролі.