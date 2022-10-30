Про це інформують #Букви.

“Офіційно: “Відьмак” повертається у 4 сезоні, і Генрі Кавілл передасть свої мечі Ліаму Гемсворту як новому Ґеральту з Рівії після 3 сезону. Ласкаво просимо до родини Відьмаків, Ліам Гемсворт!”, – повідомляється на офіційній сторінці платформи. 

Замість Генрі Кавілла зіграє 32-річний Ліам Гемсворт, відомий за фільмами “Нестримні 2” та “Голодні ігри”. 

“Моя подорож у ролі Ґеральта з Рівії була сповнена монстрами та пригодами, і, на жаль, я віддам свій медальйон і свої мечі для 4 сезону”, — заявив Кавілл у заяві, опублікованій на сайті Netflix.

Реакція підписників акаунту Netflix у Twitter була переважно негативною – найбільш “залайкані” коментарі містили критику такої заміни, та й серіалу в цілому.

“Це не тільки через Супермена, але більше тому, що Генрі Кавілл хотів залишитися вірним першоджерелу, а автори шоу ні. Це найточніша причина, чому..”, – написав користувач Fenrir, пославшись на критику серіалу з боку прихильників творчості польського письменника Анджея Сапковського (автора франшизи “Відьмак”) та однойменної гри.

“Ймовірно, це рішення ґрунтується на відкритому презирстві шоураннерів до книг, ігор і самих шанувальників, тоді як сам Генрі любить Ґеральта та книги, вони, очевидно, не піклуються про світ, так само як він”, – зауважив інший користувач.

“Просто скасуйте це катастрофічне шоу. Єдиним хорошим у ньому був Генрі. Чувак витягував цей жарт самотужки”, – закликав André Valle.

На відхід від канонічного сценарію та образів нарікали й інші, закликаючи закрити серіал і критикуючи його чинний або майбутній формат.

Були й ті, хто заступався на нетфліксовського “Відьмака” – їх підтримували менше, але у відповідях вони були активними.

“Оскільки ви вважаєте шоу катастрофою, чому це вас хвилює? Кавілл або Гемсворт, ідіть дивіться або робіть щось інше. Мені дуже подобається шоу і Кавілл. І я покладаю надію, що мені справді сподобається шоу та Гемсворт. І в малоймовірному випадку як ні – я просто буду дивитися щось інше”, – написав користувач Hartford688.

Довідка: “Відьмак” — фентезійний літературний цикл польського письменника Анджея Сапковського та похідна франшиза. Перше оповідання циклу побачило світ у 1986 році в польському часописі “Фантастика”, а останній роман був опублікований у 2013. У творах з франшизи головним героєм зазвичай є відьмак Ґеральт з Рівії, наділений підвищеною фізичною силою, психічною витривалістю і магічними навичками, здобутими внаслідок проходження мутації.

За мотивами книг й оповідань створена низка відеоігор й ігрових спінофів “Відьмака”. У 2002 році вийшов 13-серійний телесеріал “Відьмак”, створений польською телестудією Heritage Films.

У 2017 році за мотивами книг про відьмака почав знімати телесеріал вебсервіс Netflix з Генрі Кавіллом у головній ролі.

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