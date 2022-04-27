Про це він сповістив у своєму Twitter.
За словами Гутерреша, він планує обговорити з українським урядом забезпечення евакуації цивільних з “гарячих точок”.
“Продовжимо роботу з розширення гуманітарної підтримки й забезпечення евакуації цивільного населення із зони конфлікту. Чим швидше закінчиться війна, тим краще – заради України, Росії та всього світу”, – зазначив генсек ООН.
Зокрема, може йтися про “зелені коридори” для людей, які наразі переховуються від російських обстрілів у підвалах “Азовсталі”, адже Гутерреш вже обговорював це з президентом держави-терориста РФ Путіним.
I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.
We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.
The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world.
— António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022
- Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш здійснив візит до Росії, де мав зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Через декілька днів Гутерреш відвідає Україну і проведе зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.
- Петро Порошенко зреагував на відвідини генсеком ООН Москви. За словами українського політика, було б краще, якби Антоніу Гутерреш здійснив візит до Маріуполя, а не російської столиці.