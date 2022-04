Про це він сповістив у своєму Twitter.

За словами Гутерреша, він планує обговорити з українським урядом забезпечення евакуації цивільних з “гарячих точок”.

Зокрема, може йтися про “зелені коридори” для людей, які наразі переховуються від російських обстрілів у підвалах “Азовсталі”, адже Гутерреш вже обговорював це з президентом держави-терориста РФ Путіним.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.

We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.

The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world.

— António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022