Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш 27 квітня прибув для одноденного візиту до України.

Про це він сповістив у своєму Twitter.

За словами Гутерреша, він планує обговорити з українським урядом забезпечення евакуації цивільних з “гарячих точок”.

“Продовжимо роботу з розширення гуманітарної підтримки й забезпечення евакуації цивільного населення із зони конфлікту. Чим швидше закінчиться війна, тим краще – заради України, Росії та всього світу”, – зазначив генсек ООН.

Зокрема, може йтися про “зелені коридори” для людей, які наразі переховуються від російських обстрілів у підвалах “Азовсталі”, адже Гутерреш вже обговорював це з президентом держави-терориста РФ Путіним.