Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг прокоментував аварії на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі.

Про це йдеться у Twitter-акаунті генерального секретаря НАТО.

Єнс Столтенберг наголосив, що вчорашні аварії на російських газопроводах “Північний потік” – це диверсія.

Він додав, що з цього приводу зустрівся з міністром оборони Данії.

“Обговорили диверсії на газопроводі “Північний потік” з міністром оборони нашого шановного союзника Данії. Обговорили питання захисту критичної інфраструктури в країнах НАТО”, – мовиться у повідомленні Столтенберга.

Discussed the sabotage on the #NorthStream pipelines with Defence Minister @mfMorten of our valued Ally #Denmark. We addressed the protection of critical infrastructure in #NATO countries. pic.twitter.com/GCRgVOTR2S — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 28, 2022

ДОВІДКА: у вівторок, 27 вересня, на двох російських газопроводах – “Північний потік” на “Північний потік-2” під Балтійським морем стались витоки. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.