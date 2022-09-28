Про це йдеться у Twitter-акаунті генерального секретаря НАТО.
Єнс Столтенберг наголосив, що вчорашні аварії на російських газопроводах “Північний потік” – це диверсія.
Він додав, що з цього приводу зустрівся з міністром оборони Данії.
“Обговорили диверсії на газопроводі “Північний потік” з міністром оборони нашого шановного союзника Данії. Обговорили питання захисту критичної інфраструктури в країнах НАТО”, – мовиться у повідомленні Столтенберга.
Discussed the sabotage on the #NorthStream pipelines with Defence Minister @mfMorten of our valued Ally #Denmark. We addressed the protection of critical infrastructure in #NATO countries. pic.twitter.com/GCRgVOTR2S
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 28, 2022
ДОВІДКА: у вівторок, 27 вересня, на двох російських газопроводах – “Північний потік” на “Північний потік-2” під Балтійським морем стались витоки. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.
- В ЄС розслідують причини витоків газу на “Північному потоці” і не запущеному в роботу “Північному потоці-2”. Не виключено можливості диверсії.
- Данія вважає витоки з газопроводу Nord Stream “навмисними діями”, наголосила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен 27 вересня під час заяви для преси.
- В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах “Північній потік” під Балтійським морем міг стати саботаж.