Про це йдеться у Twitter-акаунті генерального секретаря НАТО.

Єнс Столтенберг наголосив, що вчорашні аварії на російських газопроводах “Північний потік” – це диверсія.

Він додав, що з цього приводу зустрівся з міністром оборони Данії.

“Обговорили диверсії на газопроводі “Північний потік” з міністром оборони нашого шановного союзника Данії. Обговорили питання захисту критичної інфраструктури в країнах НАТО”, – мовиться у повідомленні Столтенберга.

Discussed the sabotage on the #NorthStream pipelines with Defence Minister @mfMorten of our valued Ally #Denmark. We addressed the protection of critical infrastructure in #NATO countries. pic.twitter.com/GCRgVOTR2S

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 28, 2022