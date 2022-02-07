Про це Єнс Столтенберг повідомив у своєму акаунті у Twitter.
За словами генсека НАТО, разом із президентом Туреччини вони обговорили нарощування присутності Росії в Україні та навколо неї.
Столтенберг відзначив, що подякував Реджепу Таїпу Ердогану за активну особисту участь у пошуку політичного рішення розв’язання питання та за підтримку України.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу підсумував, що НАТО залишається відкритим до діалогу.
Як відомо, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган 3 лютого відвідав Україну з офіційним візитом. У Києві Ердоган запевнив, що готовий робити все можливе, щоб “завершити кризу двох сусідніх через море дружніх країн”.
Окрім цього під час візиту Ердогана до Києва, Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі між державами та угоду про розширення виробництва турецьких безпілотників в Україні. Також Ердоган пообіцяв посилити дипломатичну присутність в Україні, відкривши два генконсульства.
Після візиту Реджеп Таїп Ердоган розповів, що український президент Володимир Зеленський погодився на особисту зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Туреччині.
- Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган заразилися штамом коронавірусу Omicron після візиту до України.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган готовий допомогти Україні та Російській Федерації в деескалації конфлікту на кордоні. Для цього він запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну приїхати на перемовини до Туреччини.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Російська Федерація продовжує перекидати свої війська на територію Білорусі. Наразі це найбільша кількість російських військ на території цієї країни з часів Холодної війни. Очікується, що вже цього місяця там дислокуватимуться 30 000 військовослужбовців РФ.