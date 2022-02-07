Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили участь Туреччини у розв'язанні проблеми, яка виникла через дії Росії біля українського кордону.

Про це Єнс Столтенберг повідомив у своєму акаунті у Twitter.

За словами генсека НАТО, разом із президентом Туреччини вони обговорили нарощування присутності Росії в Україні та навколо неї.

Столтенберг відзначив, що подякував Реджепу Таїпу Ердогану за активну особисту участь у пошуку політичного рішення розв’язання питання та за підтримку України.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу підсумував, що НАТО залишається відкритим до діалогу.

Як відомо, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган 3 лютого відвідав Україну з офіційним візитом. У Києві Ердоган запевнив, що готовий робити все можливе, щоб “завершити кризу двох сусідніх через море дружніх країн”.

Окрім цього під час візиту Ердогана до Києва, Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі між державами та угоду про розширення виробництва турецьких безпілотників в Україні. Також Ердоган пообіцяв посилити дипломатичну присутність в Україні, відкривши два генконсульства.

Після візиту Реджеп Таїп Ердоган розповів, що український президент Володимир Зеленський погодився на особисту зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Туреччині.