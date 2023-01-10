російсько-українська війна
20:12 Останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень — кліматологи
19:17 Невдовзі на всіх українських АЕС будуть постійні моніторингові місії МАГАТЕ
19:00 Церемонія «Золотий глобус» повертається: як і коли можна подивитися прем‘єру?
18:39 Генсек НАТО обіцяє «посилити» підтримку України після підписання спільної декларації з ЄС
18:20 Зелена комета пролетить повз Землю вперше за 50 тисяч років
18:09 Фотограф з Ужгорода став лауреатом премії New York Photography Awards
17:57 Звільнення директора McDonald’s: з‘явилися нові деталі
17:43 Оскароносний режисер фільмів «Артист» та «Агент 117: Місія в Ріо» Мішель Хазанавічус передав 125 тисяч євро на відбудову лікарні в Ізюмі
16:06 Латвія може надати Україні нову партію Stinger — Міноборони
16:05 В Івано-Франківську родини заохочуватимуть до народження дітей у 2023 році грошима
15:53 Українські прикордонники отримали 10 генераторів від Польщі
15:36 На Житомирщині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон за допомогою фіктивних шлюбів
15:21 Через війну дельфіни мігрували зимувати на мілководдя Чорного моря, де мало їжі
15:13 ​​Викладачку київської гімназії судитимуть за підтримку дій окупантів та заклики до повалення влади в Україні
14:58 На Харківщині затримали колаборанта, який допомагав росіянам вивозити українське зерно до РФ
14:46 В Євросоюзі обіцяють запровадити санкції проти Білорусі та Ірану за підтримку війни Росії проти України
14:44 У США 6-річний хлопчик приніс до школи пістолет своєї матері та вистрелив з нього у вчительку
14:34 Продовжуються атаки по об’єктах енергосистеми: у ДТЕК пояснили, чому відключень світла в Києві та області стає більше
14:33 Емінем та 50 Cent працюють над серіалом за мотивами «Восьмої милі»
14:07 Іскандер, Сармат і Джавеліна: Мін’юст опублікував незвичайні імена 2022 року
14:06 Київ отримає 10 сучасних міських автобусів від Риги
14:03 Під час обстрілу Очакова росіяни підірвали склад мін часів Другої світової – Віталій Кім
13:52 Не декларує майно у Москві, Севастополі та був 25 разів в окупованому Криму: розслідування «Схем» щодо судді Ярослава Василенка
13:39 Донеччина: за добу російські війська обстріляли 11 населених пунктів, є поранені
13:31 Копенгаген та Київ розробляють угоду, аби стати містами-побратимами
13:18 Митрополит УПЦ МП, який виправдовував російську агресію, постане перед судом: йому загрожує до 8-ми років за ґратами
13:16 Українські вчителі отримали 50 тисяч хромбуків від Google та ЮНЕСКО
12:53 Росіяни на окупованих територіях погрожують відібрати майно за відмову перейти на рублі
12:53 Тихоокеанська держава Ніуе випустила срібну пам’ятну монету «Воїн Азовсталі»

Генсек НАТО обіцяє «посилити» підтримку України після підписання спільної декларації з ЄС

10 січня, після підписання спільної декларації з Європейським Союзом, НАТО обіцяє "посилити" підтримку України. Генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав "стратегічне партнерство" між ЄС і НАТО "важливішим, ніж будь-коли", оскільки наближається 11 місяців важкого повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вівторок, 10 січня 2023, 18:39
Підтримати

Про це інформує CNN.

Після підписання третьої спільної декларації ЄС-НАТО з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем Столтенберг наголосив, що необхідно продовжувати зміцнювати партнерство між НАТО та Європейським Союзом, і ще більше зміцнювати підтримку України.

Ми знаємо, що маємо зміцнити, а тепер і поглибити це більш ніж 20-річне партнерство, оскільки безпека Європи знаходиться під загрозою”, – зауважила фон дер Ляєн.

Партнерство між ЄС і НАТО стане “ще більш важливим, коли Фінляндія та Швеція стануть повноправними членами НАТО”, – додала вона.

Глава Єврокомісії назвала саботаж газопроводів Nord Stream прикладом необхідності “брати більше відповідальності за безпеку нашої мережевої інфраструктури”.

Вона також наголосила на важливості збереження “тиску на Кремль”, заявивши, що незабаром ЄС запровадить санкції проти країн, зокрема Білорусі та Ірану, які військово підтримують війну Росії в Україні.

НАТО залишається непохитним у своїй підтримці України після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому, коли західні союзники почали споряджати Києву зброю та іншу допомогу на мільярди доларів.

Зауважимо, вперше за п’ять років Євросоюз і НАТО підписали спільну декларацію про посилення співпраці проти “загроз безпеці та викликів”. Серед них країни зазначили про Росію та Китай.

Теги: Генсек НАТО, допомога Україні, Єнс Столтенберг, НАТО, посилення підтримки України, альянс

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook