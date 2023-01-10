Генсек НАТО обіцяє «посилити» підтримку України після підписання спільної декларації з ЄС

Про це інформує CNN.
Після підписання третьої спільної декларації ЄС-НАТО з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем Столтенберг наголосив, що необхідно продовжувати зміцнювати партнерство між НАТО та Європейським Союзом, і ще більше зміцнювати підтримку України.
Ми знаємо, що маємо зміцнити, а тепер і поглибити це більш ніж 20-річне партнерство, оскільки безпека Європи знаходиться під загрозою”, – зауважила фон дер Ляєн.
Партнерство між ЄС і НАТО стане “ще більш важливим, коли Фінляндія та Швеція стануть повноправними членами НАТО”, – додала вона.
Глава Єврокомісії назвала саботаж газопроводів Nord Stream прикладом необхідності “брати більше відповідальності за безпеку нашої мережевої інфраструктури”.
Вона також наголосила на важливості збереження “тиску на Кремль”, заявивши, що незабаром ЄС запровадить санкції проти країн, зокрема Білорусі та Ірану, які військово підтримують війну Росії в Україні.
НАТО залишається непохитним у своїй підтримці України після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому, коли західні союзники почали споряджати Києву зброю та іншу допомогу на мільярди доларів.
Зауважимо, вперше за п’ять років Євросоюз і НАТО підписали спільну декларацію про посилення співпраці проти “загроз безпеці та викликів”. Серед них країни зазначили про Росію та Китай.
- Вторгнення Росії в Україну виявило слабкості та недоліки європейських збройних сил, від проникної системи протиповітряної оборони до нестачі боєприпасів. Це також стало болючим нагадуванням про слабкість, про яку в останні роки турбувалися планувальники Організації Північноатлантичного договору: труднощі з транспортуванням військової техніки через континент.
- Майже рік тому Росія розпочала багатосторонній наступ на Україну, захопивши частину територій. Однак вже влітку свій контрнаступ розпочали ЗСУ, розгромивши окупантів на декількох напрямках. Проте станом на зараз темп бойових дій значно знизився з обох сторін.
- Росіяни намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби підібратися до Бахмута, а також до соляних печер, які можуть бути використані як шляхи постачання для військ.
- У Центрі національного спротиву повідомили, що російські війська можуть підірвати дамбу сватівського водосховища з метою сповільнити наступ українських воїнів.
- Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що Україна має намір провести новий великий контрнаступ вже навесні. На його переконання, “найспекотніші” бойові дії на лінії фронту відбуватимуться у березні.