Генсек НАТО обіцяє «посилити» підтримку України після підписання спільної декларації з ЄС

10 січня, після підписання спільної декларації з Європейським Союзом, НАТО обіцяє "посилити" підтримку України. Генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав "стратегічне партнерство" між ЄС і НАТО "важливішим, ніж будь-коли", оскільки наближається 11 місяців важкого повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це інформує CNN.

Після підписання третьої спільної декларації ЄС-НАТО з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем Столтенберг наголосив, що необхідно продовжувати зміцнювати партнерство між НАТО та Європейським Союзом, і ще більше зміцнювати підтримку України.

Ми знаємо, що маємо зміцнити, а тепер і поглибити це більш ніж 20-річне партнерство, оскільки безпека Європи знаходиться під загрозою”, – зауважила фон дер Ляєн.

Партнерство між ЄС і НАТО стане “ще більш важливим, коли Фінляндія та Швеція стануть повноправними членами НАТО”, – додала вона.

Глава Єврокомісії назвала саботаж газопроводів Nord Stream прикладом необхідності “брати більше відповідальності за безпеку нашої мережевої інфраструктури”.

Вона також наголосила на важливості збереження “тиску на Кремль”, заявивши, що незабаром ЄС запровадить санкції проти країн, зокрема Білорусі та Ірану, які військово підтримують війну Росії в Україні.

НАТО залишається непохитним у своїй підтримці України після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому, коли західні союзники почали споряджати Києву зброю та іншу допомогу на мільярди доларів.

Зауважимо, вперше за п’ять років Євросоюз і НАТО підписали спільну декларацію про посилення співпраці проти “загроз безпеці та викликів”. Серед них країни зазначили про Росію та Китай.