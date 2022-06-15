Про це повідомив офіційний сайт НАТО.
Генсек НАТО підтвердив цю інформацію під час пресконференції за підсумками зустрічі лідерів семи країн блоку у Гаазі. Він додав, що союзники готові захищати “кожен дюйм” території НАТО.
За два тижні проведуть саміт, де прийматимуть рішення, щоб “підтримувати НАТО сильним у більш небезпечному світі”. Сьогодні ж семеро лідерів країн обговорювали підтримку для України. Вони порушили питання короткострокової, так і віддаленої перспективи.
“Я з нетерпінням сподіваюся привітати Президента Зеленського, який звернеться до лідерів НАТО під час нашого саміту в Мадриді”, – сказав Столтенберг.
На саміті НАТО погодять кроки щодо зміцнення стратегічних позицій. Через російське вторгнення блок посилив свої оборонні спроможності. Зокрема йдеться про підвищення боєготовності сил та їх передову присутність.
“Ми обговорили історичне подання Фінляндії й Швеції щодо приєднання до НАТО. Їхнє членство принесе їм більше безпеки та зробить наш Альянс сильнішим. Я мав конструктивні переговори з президентом Нііністе та прем’єр-міністром Андерссон під час візиту до Фінляндії та Швеції на початку тижня. Я привітав серйозні кроки, які вже зроблено у відповідь на занепокоєння Туреччини, включаючи боротьбу проти PKK (Робітнича партія Курдистану – ред.)”, – додав генеральний секретар НАТО.
Саміт у Мадриді заплановано на 28-30 червня. На ньому розглядатимуть сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки. Зокрема порушать питання подальшої трансформації Альянсу та ухвалять нову Стратегічну концепцію.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні для боротьби потрібно важке озброєння та анонсував нову військову допомогу Києву від Альянсу.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії заявив, що побоювання у сфері безпеки, котрі висловлює Туреччина у зв’язку з перспективою вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії, є виправданими.
- Російська Федерація знову вдалася до геополітичного шантажу. Цього разу країна-агресор погрожує Польщі за те, що та нарощує сили НАТО на своїй території.