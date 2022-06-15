Президента України Володимира Зеленського запрошено до участі у Мадридському саміті НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив цю інформацію.

Про це повідомив офіційний сайт НАТО.

Генсек НАТО підтвердив цю інформацію під час пресконференції за підсумками зустрічі лідерів семи країн блоку у Гаазі. Він додав, що союзники готові захищати “кожен дюйм” території НАТО.

За два тижні проведуть саміт, де прийматимуть рішення, щоб “підтримувати НАТО сильним у більш небезпечному світі”. Сьогодні ж семеро лідерів країн обговорювали підтримку для України. Вони порушили питання короткострокової, так і віддаленої перспективи.

“Я з нетерпінням сподіваюся привітати Президента Зеленського, який звернеться до лідерів НАТО під час нашого саміту в Мадриді”, – сказав Столтенберг.

На саміті НАТО погодять кроки щодо зміцнення стратегічних позицій. Через російське вторгнення блок посилив свої оборонні спроможності. Зокрема йдеться про підвищення боєготовності сил та їх передову присутність.