Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За словами Столтенберга, якщо країни подадуть заявки на вступ до НАТО, то до моменту офіційного членства Альянс вживатиме щодо Швеції та Фінляндії “тимчасових заходів”.
“Ми спілкуємось зі Швецією та Фінляндією, та це буде їхнє рішення. Якщо ми отримаємо від них заявку – то зустрінемо їх тепло і, як я очікую, процес вступу буде швидким”, – сказав він.
Генсек НАТО також заявив, що кожна країна Європи має право на самостійне визначення свого майбутнього. Тому всі намагання Росії залякати Швецію та Фінляндію вкотре демонструють те, як РФ не поважає права інших націй.
“Реальність така, що Швеція та Фінляндія вже дуже близькі до НАТО, ми працюємо разом, діємо разом, проводимо спільні навчання. І як тільки ми вирішимо запросити їх, це стане потужним політичним сигналом про те, що безпека цих країн має значення для всіх союзників НАТО”, – резюмував Столтенберг.
- Нагадаємо, хорватський лідер Зоран Міланович заявив, що закликатиме парламент Хорватії заблокувати заявки Швеції та Фінляндії щодо членства у НАТО у разі, якщо не буде прийнято реформу виборчого законодавства у Боснії та Герцеговині.
- Раніше повідомлялось, що Фінляндія та Швеція готуються разом оголосити про намір приєднатись до Північноатлантичного Альянсу (НАТО). За повідомленнями ЗМІ, країни офіційно оголосять про своє рішення уже у травні.
- Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО, то Росії доведеться посилити свою оборону в регіоні, зокрема розгорнувши ядерну зброю.