Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про "швидкий вступ" Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, якщо країни подадуть відповідні заявки.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами Столтенберга, якщо країни подадуть заявки на вступ до НАТО, то до моменту офіційного членства Альянс вживатиме щодо Швеції та Фінляндії “тимчасових заходів”.

“Ми спілкуємось зі Швецією та Фінляндією, та це буде їхнє рішення. Якщо ми отримаємо від них заявку – то зустрінемо їх тепло і, як я очікую, процес вступу буде швидким”, – сказав він.

Генсек НАТО також заявив, що кожна країна Європи має право на самостійне визначення свого майбутнього. Тому всі намагання Росії залякати Швецію та Фінляндію вкотре демонструють те, як РФ не поважає права інших націй.

“Реальність така, що Швеція та Фінляндія вже дуже близькі до НАТО, ми працюємо разом, діємо разом, проводимо спільні навчання. І як тільки ми вирішимо запросити їх, це стане потужним політичним сигналом про те, що безпека цих країн має значення для всіх союзників НАТО”, – резюмував Столтенберг.