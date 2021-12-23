Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю німецькому інформагентству dpa.
“Росія зібрала десятки тисяч солдатів поблизу кордонів України. При цьому немає жодних ознак того, що цей процес зупиняється чи уповільнюється”, – зазначив Є. Столтенберг.
При цьому він наголосив на готовності до перемовин із Кремлем.
“Ми демонструємо готовність до перемовин, попри це компромісів щодо основних принципів не буде. Росія не може піддавати сумніву право НАТО захищати союзників, кожна нація має право обирати свій власний шлях”, – зауважив генсекретар.
Єнс Столтенберг також закликав президента Росії забезпечити всім мирне католицьке Різдво, відвівши війська від українського кордону.
- Нагадаємо, ще 6 листопада представники Пентагону заявили, що у США уважно стежать за активністю російських військових на кордоні з Україною. Там переконані, що така активність має масштабний характер.
- При цьому, генсекретар НАТО запевнив, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Особливо, беручи до уваги неприпустимі вимоги Кремля, який намагається отримати гарантії нерозширення НАТО на схід.
- Раніше Столтенберг назвав Росію агресором та сказав, що Україна буде самостійно обирати власний шлях.
- Також міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Євросоюз і НАТО готуються діяти на випередження у разі агресії Російської Федерації проти України.