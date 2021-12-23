Нарощування присутності російської армії на кордоні України є серйозним викликом для НАТО. Але переговори можуть послабити напруженість.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю німецькому інформагентству dpa.

“Росія зібрала десятки тисяч солдатів поблизу кордонів України. При цьому немає жодних ознак того, що цей процес зупиняється чи уповільнюється”, – зазначив Є. Столтенберг.

При цьому він наголосив на готовності до перемовин із Кремлем.

“Ми демонструємо готовність до перемовин, попри це компромісів щодо основних принципів не буде. Росія не може піддавати сумніву право НАТО захищати союзників, кожна нація має право обирати свій власний шлях”, – зауважив генсекретар.

Єнс Столтенберг також закликав президента Росії забезпечити всім мирне католицьке Різдво, відвівши війська від українського кордону.