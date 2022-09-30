Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 30 вересня провів незаплановану пресконференцію у штаб-квартирі Альянсу. Він виступив із заявою щодо вступу України до НАТО, а також висловив свою позицію щодо анексії Росією окупованих територій нашої держави.

Про це він заявив у своєму зверненні.

За словами Столтенберга, НАТО підтримуватиме право України обирати власний шлях для гарантування безпеки: “Кожна демократична країна в Європі має таке право — подавати заявку на членство. НАТО відкритий для членства. Ми підтримуємо право України обирати свій шлях. Рішення про це членство має прийматися всіма 30 членами. Це консенсусне рішення”, — сказав генеральний секретар.

Він також зауважив, що головна мета НАТО зараз полягає в негайній підтримці України для захисту від “російського брутального вторгнення”. Відтак додав, що Альянс буде і надалі надавати підтримку Україні для захисту від російської агресії.

Водночас Столтенберг наголосив, що НАТО “не є частиною конфлікту”, коли йдеться про російсько-українську війну.

Нагадаємо, що 30 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, заявивши, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.

Втім, генсек НАТО не погодився з цим твердженням. На його думку, це найбільша спроба анексії територій з часів Другої світової війни, яка є проявом російської слабкості: “Ці території — це Україна. Донецьк — це Україна. Луганськ — це Україна. Запоріжжя — це Україна. Херсон — це Україна. Крим — це Україна”, — заявив Єнс Столтенберг.