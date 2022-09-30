Про це він заявив у своєму зверненні.
За словами Столтенберга, НАТО підтримуватиме право України обирати власний шлях для гарантування безпеки: “Кожна демократична країна в Європі має таке право — подавати заявку на членство. НАТО відкритий для членства. Ми підтримуємо право України обирати свій шлях. Рішення про це членство має прийматися всіма 30 членами. Це консенсусне рішення”, — сказав генеральний секретар.
Він також зауважив, що головна мета НАТО зараз полягає в негайній підтримці України для захисту від “російського брутального вторгнення”. Відтак додав, що Альянс буде і надалі надавати підтримку Україні для захисту від російської агресії.
Водночас Столтенберг наголосив, що НАТО “не є частиною конфлікту”, коли йдеться про російсько-українську війну.
Нагадаємо, що 30 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, заявивши, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.
Втім, генсек НАТО не погодився з цим твердженням. На його думку, це найбільша спроба анексії територій з часів Другої світової війни, яка є проявом російської слабкості: “Ці території — це Україна. Донецьк — це Україна. Луганськ — це Україна. Запоріжжя — це Україна. Херсон — це Україна. Крим — це Україна”, — заявив Єнс Столтенберг.
“Путін мобілізував сотні тисяч людей, погрожує ядерною зброєю та захоплює українські території. Це найсерйозніша ескалація з початку війни. Це ознака слабкості, це визнання, що війна йде не за планом, і Путін зазнав поразки у своїх цілях”, — додав Столтенберг.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його держава й надалі підтримуватиме зусилля України для відновлення контролю над окупованими Росією територіями. У такий спосіб він відреагував на дії РФ щодо анексії частини наших територій 30 вересня.
- 30 вересня адміністрація Байдена запроваджує ряд нових санкцій, покликаних паралізувати російські оборонний та технологічний сектори та інші галузі промисловості. Передбачено також відсторонення ще більшої кількості високопосадовців та їхніх сімей від світової торгівлі.
- 30 вересня за підсумками засідання РНБО президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заяву на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.