Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції за участі прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.
“Я ніколи не розкриваю особливості розвідки. Але я можу сказати, що всі ознаки вказують на те, що Іран постачає Росії ці дрони. Ми закликаємо всі держави, включаючи Іран, не підтримувати російську злочинну війну проти України. Це агресивна війна. Це війна, яка очевидно порушує міжнародне право та є атакою на незалежну суверенну державу в Європі”, — сказав Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів.
На його думку, НАТО та партнери надали безпрецедентну допомогу для України, і надалі продовжують нарощувати обсяги такої допомоги. До прикладу, минулого тижня під час зустрічі у Брюсселі міністри оборони оголосили про постачання Україні систем протиповітряної оборони.
Водночас Німеччина, Сполучені Штати, Нідерланди, Франція та інші країни продовжують процес доставлення в Україну сучасних систем повітряного захисту.
“Жахливі атаки цих дронів, які ми бачили, лише підкреслюють термінову необхідність наростити нашу підтримку для України. Фундаментально, що ми бачимо, що ця російська війна, війна президента Путіна, зазнає провалу. Вторгненням в Україну президент Путін зробив велику помилку. Його примусили полишити території на півночі, навколо Києва. Коли вони почали наступ на Донбас, цей наступ було зупинено хоробрими українськими військами”, — заявив Столтенберг.
Він зауважив, що Альянс продовжує відстежувати, що саме Іран робить для того, щоб надати підтримку для Росії.
У своїй промові він закликав Іран не надавати Росії ані дрони, ані ракети, нагадавши, що будь-яке постачання ракет буде очевидним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.
- Для України вартість знищення іранських БПЛА значно перевищує суму, яку Росія платить Ірану за постачання та запуск дронів-камікадзе.
- 18 жовтня під посольством Ірану у Києві відбулася акція протесту. Учасники акції закликали українську владу розірвати дипломатичні відносини з Іраном, а також запровадити санкції проти країни, яка постачає російському режиму дрони. Під час акції також закликали притягнути до відповідальності організаторів та виконавців теракту проти українського літака, збитого в небі над Тегераном у 2020 році.
- 19 жовтня Верховна Рада ухвалила жорсткішу заяву відносно Ірану у редакції, запропонованій нардепами з фракції “Європейська Солідарність” Олексієм Гончаренком, Артуром Герасимовим та Іриною Геращенко. Первісний проєкт монобільшості містив м’якші формулювання, зокрема, попри теракт проти пасажирського літака авіакомпанії МАУ у 2020 році, стосунки між Україною та Іраном назвали “доволі конструктивними”.