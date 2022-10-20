У НАТО заявили, що чинної інформації достатньо, аби стверджувати, що бойові дрони, якими росіяни атакують мирні міста та критичну інфраструктуру України, мають іранське походження.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції за участі прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

“Я ніколи не розкриваю особливості розвідки. Але я можу сказати, що всі ознаки вказують на те, що Іран постачає Росії ці дрони. Ми закликаємо всі держави, включаючи Іран, не підтримувати російську злочинну війну проти України. Це агресивна війна. Це війна, яка очевидно порушує міжнародне право та є атакою на незалежну суверенну державу в Європі”, — сказав Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів.

На його думку, НАТО та партнери надали безпрецедентну допомогу для України, і надалі продовжують нарощувати обсяги такої допомоги. До прикладу, минулого тижня під час зустрічі у Брюсселі міністри оборони оголосили про постачання Україні систем протиповітряної оборони.

Водночас Німеччина, Сполучені Штати, Нідерланди, Франція та інші країни продовжують процес доставлення в Україну сучасних систем повітряного захисту.

“Жахливі атаки цих дронів, які ми бачили, лише підкреслюють термінову необхідність наростити нашу підтримку для України. Фундаментально, що ми бачимо, що ця російська війна, війна президента Путіна, зазнає провалу. Вторгненням в Україну президент Путін зробив велику помилку. Його примусили полишити території на півночі, навколо Києва. Коли вони почали наступ на Донбас, цей наступ було зупинено хоробрими українськими військами”, — заявив Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс продовжує відстежувати, що саме Іран робить для того, щоб надати підтримку для Росії.

У своїй промові він закликав Іран не надавати Росії ані дрони, ані ракети, нагадавши, що будь-яке постачання ракет буде очевидним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.