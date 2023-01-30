Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, посилаючись на інші країни, які змінили свою політику ненадання зброї країнам у конфлікті після вторгнення Росії.

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що Столтенберг перебуває в Сеулі, першій зупинці під час поїздки, яка включатиме Японію та спрямована на зміцнення зв’язків із союзниками США на фоні війни в Україні та зростання конкуренції з Китаєм.

Виступаючи в Інституті перспективних досліджень Чея в Сеулі, він подякував Південній Кореї за нелетальну допомогу Україні, але закликав її зробити більше, додавши, що існує “термінова потреба” в боєприпасах.

“Я закликаю Республіку Корею активізувати питання військової підтримки”, – сказав Столтенберг. – Зрештою, це рішення приймати вам, але я скажу, що кілька союзників НАТО, політика яких ніколи не експортувала зброю в країни, що перебувають у конфлікті, зараз змінили ці правила”

Зазначено, що під час зустрічей із високопоставленими офіційними особами Південної Кореї Столтенберг стверджував, що події в Європі взаємопов’язані з іншими регіонами, і що альянс хоче допомогти впоратися з глобальними загрозами шляхом розширення партнерства в Азії.

Також додається, що Південна Корея підписала великі угоди про постачання сотень танків, літаків та іншої зброї члену НАТО Польщі з початку війни. Однак президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що закон, який забороняє постачання зброї країнам у конфлікті, стає на перешкоді військової допомоги Україні.

Проте Столтенберг зауважив, що такі країни, як Німеччина, Швеція та Норвегія, мали подібну політику, але змінили її. “Якщо ми не хочемо, щоб самодержавство і тиранія перемогли, то їм потрібна зброя, це реальність”, – сказав він, маючи на увазі Україну.

Окрім того, глава НАТО сказав, що “надзвичайно важливо”, щоб Росія не виграла цю війну, не лише для українців, але й щоб уникнути неправильного повідомлення авторитарним лідерам, у тому числі в Пекіні, що вони можуть отримати силою те, чого хочуть.