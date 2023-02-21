Генеральний секретар США Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути рішення про зупинення дії ядерного договору зі США. Він заперечив слова президента РФ Володимира Путіна щодо того, що Росія нібито не починала війну.

Заявку генсека на пресконференції опублікувало CNN.

Єнс Столтенберг наголосив, що російська перемога над Україною була б “небезпечною для всього світу”. За його словами, Захід не може допустити перемоги Москви, бо це покаже світу, що “агресія працює, а сила винагороджується”.

“Це було б небезпечно для нашої власної безпеки та для всього світу, тому ми повинні підтримувати та посилювати підтримку України”, – додав генсек.

Він прокоментував слова Путіна щодо того, що Росія не починала війну. Столтенберг заявив, що РФ є “агресором” і на неї ніхто не нападає. Він нагадав, що Україна є “жертвою російської агресії”, а Захід підтримує її самооборону.

“Це президент Путін розпочав цю імперську загарбницьку війну, і саме Путін продовжує ескалацію війни”, – наголосив Єнс Столтенберг.