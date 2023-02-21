Заявку генсека на пресконференції опублікувало CNN.
Єнс Столтенберг наголосив, що російська перемога над Україною була б “небезпечною для всього світу”. За його словами, Захід не може допустити перемоги Москви, бо це покаже світу, що “агресія працює, а сила винагороджується”.
“Це було б небезпечно для нашої власної безпеки та для всього світу, тому ми повинні підтримувати та посилювати підтримку України”, – додав генсек.
Він прокоментував слова Путіна щодо того, що Росія не починала війну. Столтенберг заявив, що РФ є “агресором” і на неї ніхто не нападає. Він нагадав, що Україна є “жертвою російської агресії”, а Захід підтримує її самооборону.
“Це президент Путін розпочав цю імперську загарбницьку війну, і саме Путін продовжує ескалацію війни”, – наголосив Єнс Столтенберг.
- У Росії оголосили про зупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав рішення президент РФ Володимира Путіна “глибоко прикрим і безвідповідальним”.