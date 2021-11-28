Про це Столтенберг заявив під час пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен і прем’єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем у Ризі (Литва).
Генсек НАТО назвав нарощування російської військової потужності на кордоні біля України “незрозумілим і невиправданим”.
За його словами, НАТО та ЄС пильно слідкують і демонструють єдність у протидії міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні, а також гібридній війні на українсько-російському кордоні.
Єнс Столтенберг заявив: “Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації. НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати всіх союзників”.
Генсек НАТО також проанонсував зустріч з міністрами закордонних справ України та Грузії цього тижня під час загальної зустрічі міністрів внутрішніх справ у Ризі.
- Нагадаємо, Генсек НАТО Єнс Столтенберг поділився темою, яка обговорюватиметься під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.
- 16 листопада Генсек НАТО Єнс Столтенберг також застеріг Росію, яка сконцентрувала великі військові угрупування на кордоні з Україною, від “потенційно агресивних дій”, які поглиблюють тривогу щодо можливого розширення геополітичної кризи.