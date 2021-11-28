Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ситуацію на українсько-російському кордоні та звернувся до влади Російської Федерації.

Про це Столтенберг заявив під час пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен і прем’єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем у Ризі (Литва).

Генсек НАТО назвав нарощування російської військової потужності на кордоні біля України “незрозумілим і невиправданим”.

За його словами, НАТО та ЄС пильно слідкують і демонструють єдність у протидії міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні, а також гібридній війні на українсько-російському кордоні.

Єнс Столтенберг заявив: “Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації. НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати всіх союзників”.

Генсек НАТО також проанонсував зустріч з міністрами закордонних справ України та Грузії цього тижня під час загальної зустрічі міністрів внутрішніх справ у Ризі.