Генсек НАТО засуджує «жахливі та невибіркові напади» РФ на Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував "жахливі та невибіркові атаки РФ на цивільну інфраструктуру в Україні".

Про це інформує CNN.

Столтенберг зауважив, що розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Відтак запевнив, що НАТО “продовжуватиме підтримувати хоробрий український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно”.

Європейські союзники рішуче засудили російські авіаудари, яких завдано по Києву та інших великих українських містах вранці 10 жовтня.

Так, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зазначив, що він “глибоко шокований нападами Росії на цивільних у Києві та інших містах України”. Він наголосив, що таким вчинкам не місце в 21 столітті.

“Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка з боку ЄС — уже в дорозі”, — написав Боррель у Twitter.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що “бомбардування Києва та цивільних об’єктів у багатьох інших містах є осудним актом з боку Росії”.