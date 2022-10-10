Генсек НАТО засуджує «жахливі та невибіркові напади» РФ на Україну

Про це інформує CNN.
Столтенберг зауважив, що розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Відтак запевнив, що НАТО “продовжуватиме підтримувати хоробрий український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно”.
Європейські союзники рішуче засудили російські авіаудари, яких завдано по Києву та інших великих українських містах вранці 10 жовтня.
Так, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зазначив, що він “глибоко шокований нападами Росії на цивільних у Києві та інших містах України”. Він наголосив, що таким вчинкам не місце в 21 столітті.
“Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка з боку ЄС — уже в дорозі”, — написав Боррель у Twitter.
Своєю чергою, прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що “бомбардування Києва та цивільних об’єктів у багатьох інших містах є осудним актом з боку Росії”.
“Ця неприпустима ескалація насильства зміцнює рішучість Бельгії підтримувати народ України та його відважну боротьбу за вільну та суверенну націю”, – додав він.
Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла. У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.
- Станом на 11:00 країна-терорист РФ випустила 75 ракет по Україні, націлившись на об’єкти інфраструктури та мирних мешканців українських міст.
- Сьогоднішній ранок розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.
- У відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня відкрито збір коштів “на помсту” росіянам. Його ініціювали шоумен та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков.