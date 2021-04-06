Covid-19 Україна

оновлено 06.04.2021 о 13:01

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Генсек НАТО зателефонував Зеленському через загострення на Донбасі: що відомо

У вівторок, 6 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським через загострення конфлікту на Донбасі та стягування військ РФ до українського кордону.

Вівторок, 6 квітня 2021, 13:35

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, Столтенберг висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів з Україною.

“Я зателефонував президентові Володимиру Зеленському, щоб висловити серйозне занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні та навколо неї та порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство” – повідомив Столтенберг у Twitter.

Зеленський також прокоментував розмову з генсеком Північноатлантичного альянсу. Зокрема, він наголосив, що єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі є саме НАТО. Тому президент закликав надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

“Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектора, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для РФ”, – написав Зеленський у Twitter.

Водночас в Офісі президента заявили, що Зеленський поінформував Столтенберга про стягування Росією військ до кордонів України, яке триває, та підвищення їхньої готовності до наступальних дій.

Крім того, Зеленський закликав країни-члени НАТО посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, що 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.

Теги: Володимир Зеленський, Єнс Столтенберг, загострення, ООС

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