Генсек НАТО зателефонував Зеленському через загострення на Донбасі: що відомо

У вівторок, 6 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським через загострення конфлікту на Донбасі та стягування військ РФ до українського кордону.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, Столтенберг висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів з Україною.

“Я зателефонував президентові Володимиру Зеленському, щоб висловити серйозне занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні та навколо неї та порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство” – повідомив Столтенберг у Twitter.

Зеленський також прокоментував розмову з генсеком Північноатлантичного альянсу. Зокрема, він наголосив, що єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі є саме НАТО. Тому президент закликав надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

“Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектора, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для РФ”, – написав Зеленський у Twitter.

Водночас в Офісі президента заявили, що Зеленський поінформував Столтенберга про стягування Росією військ до кордонів України, яке триває, та підвищення їхньої готовності до наступальних дій.

Крім того, Зеленський закликав країни-члени НАТО посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.