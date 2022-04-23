Про це повідомила пресслужба ООН.
Так у вівторок, 26 квітня, Антоніу Гутерреш прилетить до Москви.
У столиці Росії на генсека ООН очікує зустріч та обід з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, після чого – зустріч з Володимиром Путіним.
Та вже у четвер, 28 квітня, Антоніу Гутерреш відвідає українську столицю, заявили у пресслужбі ООН.
В Україні Гутерреш зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.
Також у Києві він зустрінеться зі співробітниками установ ООН в Україні, з якими обговорить питання збільшення гуманітарної допомоги українцям.
Відомо, зо напередодні речник ООН заявляв про бажання Антоніу Гутерреша провести окремі зустрічі з президентами Росії та України. Генсек ООН хоче обговорити з Путіним та Зеленським “нагальну необхідність встановлення миру”.
- Нагадаємо, у МЗС України та в ЄС підтримали заклик генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша запровадити режим “тиші” на час Страсного тижня Великодня. Зокрема з 21 по 24 квітня відкрити гуманітарні коридори.
- Водночас РФ відмовила на пропозицію генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерреша про введення в Україні 4-денної Великодньої гуманітарної паузи або так званого “Великоднього перемир’я”.
- Раніше генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш констатував, що війна Росії в Україні є трагедією як самостійне явище. Однак, її наслідки значно глобальніші: понад 1/5 людства можуть постати перед проблемою голоду та навіть смерті.