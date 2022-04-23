Вже наступного тижня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш здійснить візит до Росії, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путнім. Через декілька днів Гутерреш відвідає Україну і проведе зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомила пресслужба ООН.

Так у вівторок, 26 квітня, Антоніу Гутерреш прилетить до Москви.

У столиці Росії на генсека ООН очікує зустріч та обід з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, після чого – зустріч з Володимиром Путіним.

Та вже у четвер, 28 квітня, Антоніу Гутерреш відвідає українську столицю, заявили у пресслужбі ООН.

В Україні Гутерреш зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

Також у Києві він зустрінеться зі співробітниками установ ООН в Україні, з якими обговорить питання збільшення гуманітарної допомоги українцям.

Відомо, зо напередодні речник ООН заявляв про бажання Антоніу Гутерреша провести окремі зустрічі з президентами Росії та України. Генсек ООН хоче обговорити з Путіним та Зеленським “нагальну необхідність встановлення миру”.