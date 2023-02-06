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Генсек ООН: Перспективи миру в Україні зменшуються – світ зіштовхується з масштабнішою війною

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що побоюється поширення війни за межі України, додавши, що зараз найвищий ризик ядерної війни за минуле десятиліття.

Понеділок, 6 лютого 2023, 23:14
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Про це повідомляє CNN.

6 лютого глава ООН похмурим тоном попередив лідерів, які зібралися в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї організації, що світ свідомо йде до “масштабнішої війни”.

Визнавши, що російське вторгнення завдає незліченних страждань українському народу з глибокими глобальними наслідками, наголосив, що перспективи миру продовжують зменшуватися.

Шанси на подальшу ескалацію та кровопролиття продовжують зростати. Я боюся, що зараз світ сповзає до більш масштабної війни”, – заявив він.

За словами Гутерріша, зараз найвищий ризик ядерної війни за останні десятиліття, водночас вона може розпочатися “як випадково, так і навмисно”.

Зауважимо, 6 січня фрегат російського флоту “Адмірал Горшков”, озброєний гіперзвуковими ракетами “Циркон”, вирушив з Росії у довгий рейс через Атлантичний океан до Середземного моря та в Індійський океан.

Тоді у ВМС ЗСУ повідомили, що запланованим учбовим застосуванням гіперзвукових ракет “Циркон” Російська Федерація намагається відвернути увагу від невдач у широкомасштабній війні проти України. Через постійні невдачі у війні з Україною, Російська Федерація продовжує зміщувати фокус уваги від невдач проведення так званої “спеціальної військової операції”.

Вже 5 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росії “знову” загрожують німецькі танки, як це було під час Другої світової війни, попередивши, що Москва готова відповісти на агресію із Заходу.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц зауважив, що західні танки будуть розміщені лише на українській території, відкинувши звинувачення з боку Кремля в тому, що рішення спорядити Києву передову зброю є ескалацією війни.

Теги: ескалація, заява, Антоніу Гутерріш, масштабніша війна, ООН, перспективи

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