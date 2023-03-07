Генсек ООН заявив про масштабне погіршення прав жінок

Про це інформує Deutsche Welle.
На відкритті 67-ї щорічної двотижневої сесії Комісії зі стану жінок у штаб-квартирі ООН, він зазначив, що рівність жінок і чоловіків стає “дедалі віддаленішою”.
Гутерріш пояснив, що права жінок порушуються і наражаються на загрозу в усьому світі, і навів як приклади зростання материнської смертності, витіснення дівчаток із навчальних закладів та дитячі шлюби. Особливо несприятливою є ситуація в Афганістані, де “жінок і дівчаток викреслили з суспільного життя”.
“У багатьох місцях обмежуються сексуальні та репродуктивні права жінок. У деяких країнах дівчатка наражаються на ризик викрадень і нападів дорогою до школи”, – зазначив глава ООН.
Кризи та конфлікти в різних регіонах планети – від України до Сахеля – стосуються насамперед і найбільше жінок і дівчат, заявив він. Гутерріш також нагадав про наслідки пандемії для мільйонів жінок і дівчаток – матерів, які змушені були піти з оплачуваної роботи, неповнолітніх дівчаток, яким довелося одружитися.
Основною темою сесії Комісії є цифрові технології та права жінок.
“Математика проста: без творчих ідей половини людства сфера науки та технологій реалізує лише половину свого потенціалу”, – зазначив Гутерріш. Він зауважив, що глобальна система не працює на дівчаток і жінок, і тому вона має змінитися.
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