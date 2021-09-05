Про це Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй написав на своїй сторінці у Twitter.
За його словами, припинення знищення природи та досягнення миру всюди є основним пріоритетом для урядів країн.
Людство веде безглузду і самознищувальну війну з природою. Оголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь.
Антоніу Гутерреш також додав, що людство володіє усіма інструментами для розв’язання цієї проблеми, питання лиш у бажанні:
Ми знаємо проблеми та маємо інструменти для їх вирішення. Зараз нам потрібні прихильність, амбіції та надійні зобов’язання всіх країн.
- G7 погодилися збільшити свої внески у боротьбу зі зміною клімату.
- Європейська комісія представила програму боротьби зі зміною клімату до 2050 року під назвою Fit for 55.
- Сполучені Штати Америки 19 лютого цього року офіційно знову приєдналися до Паризької кліматичної угоди, звідки країну торік вивів колишній президент США Дональд Трамп.
- 22 квітня в Білому домі оголосили про будівництво нових 500 електрозаправних станцій та популяризацію електрокарів, як автомобілів майбутнього у світлі боротьби зі змінами клімату.
- Президент США Джо Байден анонсував амбітну кліматичну ціль для своєї країни: до 2030 року вдвічі скоротити викиди парникових газів в атмосферу.
- Країни-члени Європейського союзу погодили новий кліматичний закон, згідно з яким до 2030 року планується скоротити викиди парникових газів в атмосферу принаймні на 55%.