Дев'ятий генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш стверджує, що людство веде безглузду і саморуйнівну війну з природою.

Про це Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, припинення знищення природи та досягнення миру всюди є основним пріоритетом для урядів країн.

Людство веде безглузду і самознищувальну війну з природою. Оголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь.

Антоніу Гутерреш також додав, що людство володіє усіма інструментами для розв’язання цієї проблеми, питання лиш у бажанні: