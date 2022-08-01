Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ризики застосування ядерної зброї досягли рівня, що спостерігався під час холодної війни. Він закликав повністю знищити ядерну зброю у світі.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на виступ генсека ООН 1 серпня на відкритті конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у Нью-Йорку.

За його словами, зниження ризиків недостатнє, знищення ядерної зброї — це єдина гарантія того, що її не буде застосовано. Він закликав усіх невпинно працювати над цією метою.

Генсек ООН зазначив, що світовій спільноті поки що “неймовірно щастить”, проте “одне непорозуміння, один прорахунок” відокремлюють світ від знищення за допомогою ядерної зброї.

“Людство стоїть перед загрозою того, щоб забути уроки, витягнуті з ударів по Хіросімі та Нагасакі. Геополітична напруженість досягла нових висот”, – зауважив він.

Читайте також: Три сценарії: Politico навело приклади, як Путін може застосувати ядерну зброю

США, Велика Британія та Франція закликали РФ припинити “небезпечну ядерну риторику”

Глави МЗС США, Великої Британії та Франції у понеділок висловили відданість ДНЯЗ та закликали Росію відмовитися від використання “небезпечної ядерної риторики” для недопущення ядерної війни.

“Ми закликаємо Росію припинити її безвідповідальну та небезпечну ядерну риторику та поведінку, дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань та підтвердити – словом і ділом — принципи, викладені в останній заяві лідерів про запобігання ядерній війні та недопущення гонки озброєнь”, – йдеться у спільній заяві зовнішньополітичних країн.

Анналена Бербок: РФ ставить під загрозу досягнення понад 50 років

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко засудила агресивну війну, розв’язану Москвою проти України та небезпечні заяви з боку Кремля. РФ ставить під загрозу все, що було досягнуто в межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї більш як за 50 років, наголосила Бербок.

“Якщо сьогодні ми спустимо прапор ядерного роззброєння, то і сама угода, і все, що за нею стоїть, загине”, – зазначила вона.

Довідка. ДНЯЗ — багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом з роззброєння ООН з метою завадити розширенню кола держав, що мають ядерну зброю, забезпечити необхідний міжнародний контроль за виконанням державами узятих за умовами Договору зобов’язань щодо обмеження можливості виникнення збройного конфлікту із застосуванням такої зброї; створити широкі можливості для мирного використання атомної енергії. Договір cхвалений Генеральною Асамблеєю ООН 12 червня 1968 і відкритий для підписання 1 липня 1968 року у Вашингтоні, Лондоні та Москві.