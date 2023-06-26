Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав усі сторони, причетні до збройного заколоту в Росії, діяти відповідально з метою уникнення подальшої напруги.

Джерело: CNN

Як відзначили у виданні, Гутерреш “із занепокоєнням спостерігав за останніми подіями в Росії”.

“Генеральний секретар із занепокоєнням стежив за подіями в Російській Федерації. Він в курсі останніх повідомлень про кроки з деескалації напруженості. Він закликає всіх зацікавлених осіб продовжувати діяти відповідально та з метою уникнення подальшої напруженості”, – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Вже незабаром найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому російському місті – Воронежі.

Згодом президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.

Тоді як у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.

Після чого у межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, було зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок глава групи відкидав.

25 червня Держсекретар США Ентоні Блінкена наголосив, що хаос, викликаний повстанням в РФ проти Кремля, може тривати тижні або місяці.

Водночас, коли аналітикам американської розвідки стало зрозуміло, що соратник Путіна Євген Пригожин збирається мобілізувати свої війська “Вагнер” всередині Росії, очікувалося, що його марш на Москву наштовхнеться на набагато більший опір і буде “набагато кривавішим, ніж був”.

Варто додати, Володимир Путін зіткнувся з найсерйознішим викликом своєму президентству після того, як система, яку він очолював протягом останніх двадцяти трьох років, зруйнувалася цими вихідними під тиском війни, яку він розпочав в Україні, і на мить переросла у збройний конфлікт усередині Росії.

На думку представників розвідки США, власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин давно планував піти проти російського військового керівництва. Водночас кінцева мета бунту була незрозуміла.