Про це повідомляє Reuters.
Світові лідери в ООН у четвер закликали притягнути Москву до відповідальності за порушення прав людини в Україні, водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров захищав війну Москви та звинувачував сусіда у скоєнні звірств.
Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН щодо злочинів, скоєних в Україні після вторгнення РФ 24 лютого, Лавров звинуватив Україну у створенні загроз російській безпеці та “нахабному попиранні” прав росіян і російськомовних в Україні.
Він зазначив, що сторонами конфлікту є країни, які постачають зброю в Україну та навчають армійців, додавши, що “навмисне розпалювання цього конфлікту колективним Заходом залишилося безкарним”.
Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну в її протистоянні росіянам.
“Той самий міжнародний порядок, заради збереження якого ми зібралися тут, руйнується на наших очах. Ми не можемо дозволити, аби все зійшло з рук президенту РФ Путіну”, – зазначив Блінкен.
Тисячі були вбиті, а частина українських міст перетворена на руїни після того, як російські війська вдерлися в Україну під час найбільшого нападу на європейську державу з часів Другої світової війни.
Рада не змогла вжити жодних суттєвих дій щодо України, оскільки РФ є постійним членом із правом вето разом зі Сполученими Штатами, Францією, Великою Британією та Китаєм. Засідання у четвер стало щонайменше 20-м разом, коли Рада Безпеки збиралася щодо України цього року.
Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив раді, що є “розумні підстави” вважати, що злочини, які підпадають під юрисдикцію суду, були скоєні в Україні. Гаазький суд займається воєнними злочинами, злочинами проти людяності, геноцидом і злочинами агресії.
Хан зазначив, що пріоритетами розслідування МКС були навмисні напади на цивільні об’єкти та переміщення населення з України, включно з дітьми.
Сполучені Штати заявили, що оцінки з різних джерел, включаючи Москву, вказують на те, що влада “допитала, затримала і примусово депортувала” до 1,6 мільйона українців до РФ з моменту вторгнення Москви.
Сполучені Штати, Велика Британія та інші члени закликали країни забезпечити притягнення РФ до відповідальності за звірства, які Москва вчинила в Україні.
Глава ООН Антоніу Гутерреш заявив на зустрічі, що розмови про ядерний конфлікт є “абсолютно неприйнятними”.
На зустрічі міністрів Ради Гутерреш зазначив, що він стурбований планами щодо так званих “референдумів”.
“Будь-яка анексія території держави іншою державою в результаті погрози силою або її застосування є порушенням Статуту ООН і міжнародного права”, – наголосив він.
Референдуми про приєднання до РФ мають відбутися з п’ятниці до вівторка в кількох контрольованих РФ регіонах на сході та півдні України, які складають близько 15% території країни.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що пріоритетом є відновлення діалогу без попередніх умов, а обидві сторони повинні проявляти стриманість і не посилювати напруженість.
“Позиція Китаю щодо України чітка. Слід поважати суверенітет, територіальну цілісність усіх країн і серйозно сприймати обґрунтовані проблеми безпеки всіх країн”, – констатував Ван.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на запитання про те, чи може він поговорити з Лавровим на Радбезі в четвер, сказав, що “дотримуватиметься безпечної соціальної дистанції”.
- Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, але й на інші країни, зокрема на Чорноморський регіон.
- Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-яка зброя в арсеналі Москви, включно зі стратегічною ядерною зброєю, може бути використана для захисту “приєднаних” окупованих територій.
- Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив 21 вересня, що оголошення Володимира Путіна про часткову мобілізацію є “ознакою відчаю”, водночас применшив загрозу брязкання ядерною зброєю президента РФ.
- Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що “часткова” мобілізація, яку Путін оголосив в РФ, та псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України не зупинять підтримку українців з боку Німеччини.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нова військова ескалація в Україні, що відбулася після розпорядження президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію, має бути покарана новими санкціями.