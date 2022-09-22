Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив на засіданні Ради Безпеки щодо України 22 вересня, що розмови про ядерний конфлікт є "абсолютно неприйнятними", і фактично попередив, що так звані референдуми в районах підконтрольних РФ будуть недопустимими.

Про це повідомляє Reuters.

Світові лідери в ООН у четвер закликали притягнути Москву до відповідальності за порушення прав людини в Україні, водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров захищав війну Москви та звинувачував сусіда у скоєнні звірств.

Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН щодо злочинів, скоєних в Україні після вторгнення РФ 24 лютого, Лавров звинуватив Україну у створенні загроз російській безпеці та “нахабному попиранні” прав росіян і російськомовних в Україні.

Він зазначив, що сторонами конфлікту є країни, які постачають зброю в Україну та навчають армійців, додавши, що “навмисне розпалювання цього конфлікту колективним Заходом залишилося безкарним”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну в її протистоянні росіянам.

“Той самий міжнародний порядок, заради збереження якого ми зібралися тут, руйнується на наших очах. Ми не можемо дозволити, аби все зійшло з рук президенту РФ Путіну”, – зазначив Блінкен.

Тисячі були вбиті, а частина українських міст перетворена на руїни після того, як російські війська вдерлися в Україну під час найбільшого нападу на європейську державу з часів Другої світової війни.

Рада не змогла вжити жодних суттєвих дій щодо України, оскільки РФ є постійним членом із правом вето разом зі Сполученими Штатами, Францією, Великою Британією та Китаєм. Засідання у четвер стало щонайменше 20-м разом, коли Рада Безпеки збиралася щодо України цього року.

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив раді, що є “розумні підстави” вважати, що злочини, які підпадають під юрисдикцію суду, були скоєні в Україні. Гаазький суд займається воєнними злочинами, злочинами проти людяності, геноцидом і злочинами агресії.

Хан зазначив, що пріоритетами розслідування МКС були навмисні напади на цивільні об’єкти та переміщення населення з України, включно з дітьми.

Сполучені Штати заявили, що оцінки з різних джерел, включаючи Москву, вказують на те, що влада “допитала, затримала і примусово депортувала” до 1,6 мільйона українців до РФ з моменту вторгнення Москви.

Сполучені Штати, Велика Британія та інші члени закликали країни забезпечити притягнення РФ до відповідальності за звірства, які Москва вчинила в Україні.

Глава ООН Антоніу Гутерреш заявив на зустрічі, що розмови про ядерний конфлікт є “абсолютно неприйнятними”.

На зустрічі міністрів Ради Гутерреш зазначив, що він стурбований планами щодо так званих “референдумів”.

“Будь-яка анексія території держави іншою державою в результаті погрози силою або її застосування є порушенням Статуту ООН і міжнародного права”, – наголосив він.

Референдуми про приєднання до РФ мають відбутися з п’ятниці до вівторка в кількох контрольованих РФ регіонах на сході та півдні України, які складають близько 15% території країни.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що пріоритетом є відновлення діалогу без попередніх умов, а обидві сторони повинні проявляти стриманість і не посилювати напруженість.

“Позиція Китаю щодо України чітка. Слід поважати суверенітет, територіальну цілісність усіх країн і серйозно сприймати обґрунтовані проблеми безпеки всіх країн”, – констатував Ван.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на запитання про те, чи може він поговорити з Лавровим на Радбезі в четвер, сказав, що “дотримуватиметься безпечної соціальної дистанції”.