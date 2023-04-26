Про це повідомило New York Times.

“Ми перебуваємо в дуже делікатний час у відновленні Чорноморської ініціативи”, – наголосив речник Гутерреша Стефан Дюжаррі.

ООН наголосила на важливості угоди. Згідно з ініціативою понад 29 млн тонн зерна з України вдалося скерувати на світові ринки, зокрема як гуманітарна допомога.

Організація зазначила, що просуватиме паралельну частину угоду — вона пов’язана з відновленням експорту російського аміаку, який є інгредієнтом добрив, через трубопровід Україною до чорноморського порту Одеси.

“Безсумнівно, важливо, що він (генсек ООН, – ред.) зустрінеться як з паном Лавровим, так і з паном Блінкеном за короткий проміжок часу”, — додав речник Гутерреша.

Додамо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров та Антоніу Гутерреш бачилися в межах засідання Радбезу ООН. Під час зустрічі вони обмінялися звинуваченнями. На засіданні Лавров заявляв, що РФ має проблеми з продажем власного зерна та добрив через санкції на її фінансові операції.

“Поки що ми не бачимо бажання західних країн виконати те, що необхідно для успішної реалізації ініціативи генсека. Ми переглянемо їхні ідеї “, — казав глава МЗС РФ.

Днями в ООН заявили, що генсек передав Лаврову листа на ім’я президента РФ, в якому виклав нову пропозицію щодо продовження угоди.