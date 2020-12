Про це повідомили у представництві Німеччини в ОБСЄ у Twitter.

У 2016 році Шмід стала генеральним секретарем Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS). Дипломат, зокрема, брала участь в переговорах Європейського Союзу щодо ядерної угоди з Іраном.

До цього генсеком ОБСЄ був Томас Гремінгер. Він пробув на цій посаді понад три роки. Низка країн-учасниць ОБСЄ виступила проти продовження його мандата.

It‘s official: @OSCE pS have appointed 🇩🇪Helga Schmid as new Secretary General, 🇮🇹Matteo Mecacci as @osce_odihr director, 🇰🇿Kairat Abdrakhmanov as @oscehcnm & 🇵🇹Maria Teresa Ribeiro as @OSCE_RFoM.

Congrats to @AlMissionVienna for the fantastic work throughout the year!#OSCEMC2020 pic.twitter.com/tftYdCiwZ5

— Germany in the OSCE (@GER_OSCE) December 4, 2020