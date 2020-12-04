Про це повідомили у представництві Німеччини в ОБСЄ у Twitter.

У 2016 році Шмід стала генеральним секретарем Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS). Дипломат, зокрема, брала участь в переговорах Європейського Союзу щодо ядерної угоди з Іраном.

До цього генсеком ОБСЄ був Томас Гремінгер. Він пробув на цій посаді понад три роки. Низка країн-учасниць ОБСЄ виступила проти продовження його мандата.

  • Раніше спецпред голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау заявила про відсутність прогресу щодо створення плану дій для врегулювання ситуації на Донбасі.