За даними українських військових, ворог не полишає зусилля захопити Бахмут Донецької області. Станом на вечір 6 травня за місто йдуть бої.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Російські війська продовжують вести бої всередині Бахмута. Водночас окупанти атакували сусідні населені пункти — Богданівку, Іванівське, Предтечине та Нью-Йорк.

Також йшли бої за Мар’їнку. Натомість на Авдіївському напрямку окупанти не наступали, як і на решті напрямків.

По всій лінії фронту, від Новгород-Сіверщини до Херсонщини, тривали обстріл.

Українська авіація завдала п’ять ударів по російських розташуваннях та один удар по російському зенітно-ракетному комплексу. Зокрема, артилерія уразила три російських розташування та один артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Ворожі війська продовжують розграбовувати тимчасово окуповані території. Вони вивезли обладнання енергодарського підприємства “Електропівденмонтаж-10”, викрали всі автівки підприємства.

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Попри активні намагання російського війська окупувати місто Бахмут на Донеччині, українські захисники тримають оборону. Зокрема, артилеристи Збройних сил України ліквідували місця зберігання боєприпасів найманців ПВК “Вагнер” на Бахмутському напрямку.

Раніше голова ПВК “Вагнер” звернувся до очільників оборонних відомств РФ, зазначивши, що 10 травня його бійці буде виведено з Бахмута через нестачу боєприпасів.

Він зазначив, що без боєприпасів втрати вагнерівців у Бахмуті – “марні та невиправдані”.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України та у Збройних силах України сказали, що насправді Пригожин не збирається виводити своїх найманців із Бахмута.

Наразі ГУР не фіксує жодних відводів військ у районі Бахмута.