У Генштабі України зазначали, що ймовірність участі Білорусі у війні проти України залишається низкою, однак режим невизнаного президента РБ Олександра Лукашенка здійснює кроки, які можуть свідчити про підготовку до бойових дій з Україною.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Громов зазначив, що від жовтня на територію Білорусі прибувають російські військові. Зокрема у межах розгортання регіонального угруповання союзної держави триває підготовка російських підрозділів 2-ої мотострілецької дивізії та 1-ої танкової армії західного військового округу.

Громов додав, що до проведення підготовки залучено також військовослужбовців ЗС Білорусі.

“Таким чином Кремль використовує офіцерський склад та полігонну інфраструктуру Білорусі для відновлення боєздатності існуючих, а також підготовки новостворених підрозділів збройних сил Російської Федерації”, – зауважив він.

Окрім цього, Олексій Громов наголосив, що до Білорусі продовжують переміщувати озброєння та військову техніку, призначені для комплектування російських підрозділів.

До прикладу, лише цього тижня росіяни перекинули до білоруського аеродрому в Мачулищах три літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет “Кинджал” та літак А-50У, призначений для дальнього радіолокаційного виявлення. Це свідчить про нарощування можливості РФ завдавати авіаційних ударів по території України з Білорусі.

Водночас Громов наголосив, що на даний час у Білорусі немає необхідних компонентів повітряного угруповання, аби забезпечити діяльність та авіаційну підтримку військ для наступальної операції.

“З урахуванням наявних даних можна зазначити, що наразі ймовірність проведення наступальної операції з території Республіки Білорусь залишається низькою”, – пояснив він.

Та попри це у Білорусі здійснюють кроки, які можуть свідчити про підготовку до участі у війні проти України.

Зокрема прикордонний державний комітет РБ до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в’їзд та перебування громадян у прикордонній смузі в районах Гомельської області, що межують із Київською та Чернігівською областями України.

Окрім цього, додав Громов, у прикордонних з Українською державою районах Брестської області минулого тижня продовжувався процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони.

Також палата представників Білорусі схвалила законопроєкт про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади.

“Не виключено, що такі дії режиму Лукашенка є одним із кроків у межах підготовки до участі у війні проти України”, – резюмував Громов.