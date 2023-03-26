Про це повідомило Alsat.

У генштабі казали про 12 одиниць цієї техніки. За словами міністерки оборони Північної Македонії Славянки Петровської, їхня країна придбала вертольоти в України у 2001 році. Після передачі країна може придбати нові західні гвинтокрили.

“Вся техніка, яка нині передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, в якої відповідно до наших планів, завершується строк експлуатації”, — сказала міністр.

Міністерка наголосила, що надання Україні гвинтокрилів не ослабить обороноздатність Македонії. Річ у тім, що частина гелікоптерів певний час не використовувалася.

Після ухвалення рішення Генштабом — питання має розглянути уряд.