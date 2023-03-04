Станом на 4 березня 2023 року навколо Бахмута Донецької області точаться бої. Військові РФ намагаються оточити місто.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворожі війська без успіху намагаються оточити місто Бахмут. Протягом доби українські воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка та Бахмут Донецької області.

Від російських обстрілів постраждали, зокрема, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Предтечине, Олександро-Шультине, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах та 1 — по складу боєприпасів противника, пишуть у Генштабі.

Нагадаємо, що командування Збройних сил України не ухвалювало рішення про вихід із Бахмута.