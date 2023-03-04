Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram.
Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворожі війська без успіху намагаються оточити місто Бахмут. Протягом доби українські воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка та Бахмут Донецької області.
Від російських обстрілів постраждали, зокрема, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Предтечине, Олександро-Шультине, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк.
Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах та 1 — по складу боєприпасів противника, пишуть у Генштабі.
Нагадаємо, що командування Збройних сил України не ухвалювало рішення про вихід із Бахмута.
- Україна налаштована утримувати Бахмут на Донеччині допоки зможе. Наскільки високу ціну Київ готовий заплатити? Що може змусити відкликати ЗСУ? І як би виглядав відступ та що б він означав?
- За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові, ймовірно, готуються до виведення своїх сил з Бахмута на Донеччині.