Триває чотириста шістдесята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення. Зокрема у тимчасово захопленому Сватовому Луганської області, у фермерських господарств, які, у зв’язку з виїздом власника, не можуть надати деяких документів на право власності, просто забирають комбайни, вантажівки та іншу дороговартісну техніку.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби РФ завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. Вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”.

За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА Shahed-136/131. Вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Києва. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 11 із 11 ракет було знищено.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 53 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

У пресслужбі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 20 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаудару в районі Мілового Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безрезультатні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя, Малої Токмачки Запорізької області.