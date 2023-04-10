Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів, 4 з яких — із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
У пресслужбі зазначили, що РФ продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил РФ продовжують перебувати на території РБ, проте ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії неподалік Богданівки та Хромового.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку.
На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.
У Генштабі наголосили, що російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. У Старобільську Луганської області, та навколо міста, збільшилась кількість блокпостів та патрулів. Дещо схожа ситуація у місті Токмак Запорізької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам.
Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 і 6 БпЛА різних типів (2 з них ударні, 4 – розвідувальні). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника”, – мовиться у повідомленні пресслужби.
- Станом на 10 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожі кораблі, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп − до 4 ракет.
- Під час свого повномасштабного вторгнення на територію України ворожа армія продовжує витрачати значні ресурси для отримання мінімальних успіхів на полі бою.
- Російські окупаційні війська переслідують неугодні релігійні організації та проводять репресії на тимчасово окупованих територіях України.
- На православний Великдень, який припадає на 16 квітня, російське керівництво, ймовірно, закликатиме до припинення вогню.
- В Україні триває 411-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїна Збройних сил України ліквідували понад 178 тисяч російських солдатів, з яких 670 – протягом останньої доби.