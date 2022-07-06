Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ) ухвалив рішення скасувати необхідність дозволу військкомату на виїзд за межі району чи області.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

6 липня 2022 року відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ. На ньому розглянули питання про Порядок надання дозволу українцям, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) після оголошення мобілізації та у воєнний час.

За словами Залужного, цей документ стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП. Однак, його поява спричинила маніпуляції, різночитання та перешкоджанню переміщенню громадян, що дискредитувало ЗСУ та військово-політичне керівництво держави.

Тому Начальник Генерального штабу Збройних Сил України ухвалив рішення скасувати дію Порядку та відправити його на доопрацювання. Оновлений документ розроблять на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану.

Залужний наголосив, що чинна законодавча база “не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів”. Водночас як Головнокомандувач Збройних Сил і громадянин України він закликав українців виконувати свій конституційний обов’язок та захищати державу.