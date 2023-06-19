Триває чотириста вісімдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Ворог продовжує вбивати цивільне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 4 крилаті ракети “Калібр” та 4 іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України усі 8 повітряних цілей було знищено. Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів, здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали цивільні.

У пресслужбі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах РБ тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, західніше Діброви, Григорівки та Спірного Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник проводив безрезультатні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безрезультатні наступальні дії в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Красногорівки, Мар’їнки та Побєди.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

У Генштабі зазначили, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує переобладнувати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи. Зокрема загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий шпиталь. У приміщені їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених. Разом з тим, даний військовий шпиталь використовується як логістичний хаб з перерозподілу поранених та загиблих військовослужбовців противника. Тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють до російської федерації повітряним шляхом.