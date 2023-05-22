Триває чотириста п’ятдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни не відмовляються від своїх намірів щодо повної окупації України. Ворог цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Так, цієї доби РФ завдала чергового масованого ракетного та авіаційного удару по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України. Чотири крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками), п’ять крилатих ракет Х-22, 2 балістичних ракет “Іскандер-М” та п’ять зенітних керованих ракет С-300 та чотири інших (тип встановлюється).

Крім того, ворог завдав 42 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. За уточненою інформацією 21 із 21 було знищено нашими захисниками. Також окупанти здійснили близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є пораненні серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.

У пресслужбі застерегли, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На Куп’янському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Окупанти завдали авіаударів поблизу Бахмута та Іванівського.

На Авдіївському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку Новокалинового та Водяного. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Первомайського.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Окрім того, ворожих обстрілів зазнало село Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Разом з тим, не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та місто Запоріжжя; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Козацьке, Бургунка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.