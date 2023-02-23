З початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об’єктах на території України завдано майже 5000 ракетних та 3500 авіаційних ударів. Також завдано майже 1000 ударів із застосуванням БпЛА.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України, посилаючись на виступ заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова.

За його словами, противник продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати дрони-камікадзе для ураження об’єктів критичної інфраструктури в глибині території нашої держави. При цьому через початок “високоточного ракетного голодування” ворог вкотре використовує протикорабельні крилаті ракети повітряного базування Х-22, так звані “вбивці авіаносців”, для знищення будинків мирних українців.

“Всі дії ворога відстежуються та аналізуються. Лише протягом лютого “відмінусовано” 6 літаків та 2 вертольоти противника. Збито 80 крилатих ракет та 84 БпЛА”, — зазначив Громов.

Нагадаємо, що з початку 2023 року на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема, у місті Севастополь, значно погіршилася криміногенна ситуація. Причиною стала поява колишніх в’язнів, які воювали у складі ПВК “Вагнер” та були амністовані після завершення контракту.

Також додамо, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Зокрема російські окупаційні війська, разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт.