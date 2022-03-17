Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники руйнують українські міста та вбивають мирних людей вже 22 день. Ворог намагається розповсюджувати фейки усіма доступними каналами комунікацій.

“Максимально обмежити висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів), геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань”, – йдеться у повідомленні.

Також українців закликають вимкнути фото та відеофіксацію у мережі. Також потрібно виключити точну інформацію з територіальною прив’язкою бомбосховищ чи там, де укриваються цивільні. Якщо обмежити ворога в інформації, то ймовірність атак на них можна зменшити.