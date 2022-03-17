Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Російські загарбники руйнують українські міста та вбивають мирних людей вже 22 день. Ворог намагається розповсюджувати фейки усіма доступними каналами комунікацій.
“Максимально обмежити висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів), геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань”, – йдеться у повідомленні.
Також українців закликають вимкнути фото та відеофіксацію у мережі. Також потрібно виключити точну інформацію з територіальною прив’язкою бомбосховищ чи там, де укриваються цивільні. Якщо обмежити ворога в інформації, то ймовірність атак на них можна зменшити.
- Нагадаємо, в Україні почали збирати дані щодо маріупольців, які перестали виходити на зв’язок після вторгнення військ РФ. Адреси зможуть перевірити, щойно дадуть змогу обставини.
- Одна з українських медиків, які зараз перебувають у вирі подій у Маріуполі, розповіла про справжній стан справ у місті – немає ліків, можливості допомогти та допомоги ззовні. Вона закликала не мовчати про теперішній стан у місті та наголосила, що кількість смертей значно перевищує дані офіційної статистики.
- Загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців. У прицілі ворога залишаються жінки, діти та люди похилого віку.
- Відомо, що люди, які були у вищезазначеному бомбосховищі, вижили і зараз їм допомагають вибратись з-під завалів. Наразі вдалось визволити понад сотню людей.