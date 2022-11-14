Ворог продовжує зазнавати втрат. У ніч на 13 листопада Сили оборони в районі населеного пункту Каїри (Херсонська область) знищили склад боєприпасів, близько 40 одиниць живої сили окупанта та російську техніку.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

В ніч на 13 листопада в районі населеного пункту Каїри Херсонської області Сили оборони знищили склад російських боєприпасів, приблизно 40 окупантів, а також 2 одиниці броньованої техніки та 10 вантажних автомобілів ворога.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по противнику 16 ударів. Під ураження потрапили у 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 позицій зенітно-ракетних комплексів російських окупантів.

Також протягом минулої доби українські захисники збили БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також 2 інші важливі цілі ворога.