Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
В ніч на 13 листопада в районі населеного пункту Каїри Херсонської області Сили оборони знищили склад російських боєприпасів, приблизно 40 окупантів, а також 2 одиниці броньованої техніки та 10 вантажних автомобілів ворога.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по противнику 16 ударів. Під ураження потрапили у 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 позицій зенітно-ракетних комплексів російських окупантів.
Також протягом минулої доби українські захисники збили БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також 2 інші важливі цілі ворога.
- Розпочалася двісті шістдесят четверта доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. На звільненій від окупантів території Херсонської області відзначається посилення противником ведення повітряної розвідки. Це може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об’єктів.
- Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький зазначив, що більше ніж половина російських військ все ще знаходяться на правому березі Дніпра.