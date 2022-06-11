Про це він повідомив у своєму Instagram-акаунті.
Зантарая зауважив, що на офіційному сайті Міжнародної федерації дзюдо вказано, що спортсмени з РФ зареєструвались для участі у турнірі в Улан-Баторі. Вони можуть брати участь у змаганнях під нейтральним статусом кандидата, тобто під стягом федерації.
“Нагадаю, що я вже писав раніше, що спорт не може стояти осторонь політичних питань, особливо коли йдеться про війну”, – зауважив український дзюдоїст.
Тому, Георгій Зантарая попередив – якщо російських спортсменів допустять до участі в турнірі, він офіційно відмовиться від усіх своїх титулів і титулу чемпіона світу.
“Прикро, що моя улюблена спортивна федерація, яка завжди наголошує на таких цінностях, як мир, єдність і дружба, зараз пасивно підтримує війну в Україні. Не залишуся осторонь, хочу, щоб усі знали, що поки ви реєструєтесь на турнір – в Україні щодня гинуть сотні людей, ще тисячі живуть під щоденними обстрілами та вибухами”, – додав чемпіон світу з дзюдо.
Він також наголосив, що Україна відмовиться від участі у турнірі, якщо там будуть присутні російські спортсмени. Навіть під нейтральним прапором федерації.
Зантарая резюмував, що для нього важливо, аби спорт, яким він займається, та його представники були на боці України – країна, яка не може нормально функціонувати через повномасштабне вторгнення Росії.
ДОВІДКА: Георгій Зантарая – український дзюдоїст грузинського походження, заслужений майстер спорту, чемпіон світу 2009 року, віцечемпіон Європи 2009 року. Перший чемпіон світу з дзюдо в історії України, депутат Київської міської ради від партії “Слуга Народу”.
Є найбільш титулованим українським дзюдоїстом та єдиний, хто з української чоловічої збірної ставав чемпіоном світу за всі роки участі українських атлетів у цих змаганнях.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, хто з російських спортсменів підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Окрім цього, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) виключила збірні Росії (RBF) та Білорусії (BBF) зі всіх найближчих змагань.
- Також усі футбольні клуби Російської Федерації, а також національна збірна відсторонені від усіх змагань, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА.
- Окрім цього, російського гімнаста Івана Куляка, якого за межами РФ критикували за демонстрацію символу Z під час нагородження поруч з українським спортсменом, дискваліфіковано на рік. Під час змагань росіянин зайняв третє місце, тож він має повернути медаль.
- Також російського картингіста Артема Северюхіна дискваліфікували за рішенням Міжнародної федерації автоспорту (FIA). 15-річний підліток 11 квітня продемонстрував нацистський жест.
- Відомо, що Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) вирішила зупинити членство Росії та Білорусі. Через два дні почнеться конгрес Міжнародної федерації футболу, де РФ може загрожувати виключення з ФІФА.
- Також Росію із Білоруссю відсторонили від змагань у червні-липні в Угорщині. Тепер представники цих країн не зможуть виступити на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
- Відомо, що спортсменів із Росії та Білорусі не допустять до змагань Міжнародної федерації студентського спорту (FISU). Вони не виступатимуть на заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.
- Раніше Міжнародна федерація автоспорту (FIA) заборонила проведення всіх міжнародних змагань на території Росії та Білорусії, а також заборонила використовувати символіку країн-агресорів через вторгнення в Україну.