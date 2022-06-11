Чемпіон світу з дзюдо, українець Георгій Зантарая, готовий відмовитись від титулу чемпіона та від усіх нагород загалом, якщо російських спортсменів допустять до участі у турнірі в Улан-Баторі (Монголія).

Про це він повідомив у своєму Instagram-акаунті.

Зантарая зауважив, що на офіційному сайті Міжнародної федерації дзюдо вказано, що спортсмени з РФ зареєструвались для участі у турнірі в Улан-Баторі. Вони можуть брати участь у змаганнях під нейтральним статусом кандидата, тобто під стягом федерації.

“Нагадаю, що я вже писав раніше, що спорт не може стояти осторонь політичних питань, особливо коли йдеться про війну”, – зауважив український дзюдоїст.

Тому, Георгій Зантарая попередив – якщо російських спортсменів допустять до участі в турнірі, він офіційно відмовиться від усіх своїх титулів і титулу чемпіона світу.

“Прикро, що моя улюблена спортивна федерація, яка завжди наголошує на таких цінностях, як мир, єдність і дружба, зараз пасивно підтримує війну в Україні. Не залишуся осторонь, хочу, щоб усі знали, що поки ви реєструєтесь на турнір – в Україні щодня гинуть сотні людей, ще тисячі живуть під щоденними обстрілами та вибухами”, – додав чемпіон світу з дзюдо.

Він також наголосив, що Україна відмовиться від участі у турнірі, якщо там будуть присутні російські спортсмени. Навіть під нейтральним прапором федерації.

Зантарая резюмував, що для нього важливо, аби спорт, яким він займається, та його представники були на боці України – країна, яка не може нормально функціонувати через повномасштабне вторгнення Росії.

ДОВІДКА: Георгій Зантарая – український дзюдоїст грузинського походження, заслужений майстер спорту, чемпіон світу 2009 року, віцечемпіон Європи 2009 року. Перший чемпіон світу з дзюдо в історії України, депутат Київської міської ради від партії “Слуга Народу”.

Є найбільш титулованим українським дзюдоїстом та єдиний, хто з української чоловічої збірної ставав чемпіоном світу за всі роки участі українських атлетів у цих змаганнях.