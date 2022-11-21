Протягом століть Центральна Азія відігравала важливу роль, з’єднуючи Далекий Схід з Європою, коли товари та ідеї "текли туди-сюди Шовковим шляхом". Але відносини потрібно плекати і постійно оновлювати у світлі нових обставин. Сьогодні Центральна Азія опинилася в центрі подій як у геостратегічному, так і в геоекономічному плані.

Про це Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель написав у блозі на сайті Європейської служби зовнішньополітичної діяльності.

Коли ви подорожуєте до Центральної Азії, ви відчуваєте, що там нова динаміка. Зрозуміло, що РФ та Китай відігравали і продовжують відігравати важливу роль у регіоні. Крім того, очевидно, що регіон прагне диверсифікувати свої відносини і що вони бачать ЄС як обраного партнера. Керівники регіону впроваджують різноманітні програми реформ. Щобільше, покращуються відносини між країнами Центральної Азії.

ЄС має чіткий інтерес скористатися цими змінами. На переконання Борреля, ЄС має поглибити зв’язки з регіоном і використати величезний потенціал, який він може запропонувати, з точки зору постачання енергії, критичної сировини та нових транспортних коридорів, які не залежать від РФ (до так званого Середнього коридору або Транскаспійського коридору).

За минулі десять років ЄС направив до регіону понад 100 млрд євро, що робить його найбільшим джерелом прямих іноземних інвестицій, набагато випереджаючи РФ та Китай.

“До того, скоро ми відзначатимемо 30-річчя дипломатичних відносин. Ключове завдання – закласти ці основи і надати нового імпульсу, беручи до уваги геополітичний контекст, що швидко змінюється”, – зазначив головний дипломат.

Боррель нагадав про свій візит до Самарканду. 17 листопада там відбулася 9-а міністерська зустріч у форматі “ЄС-Азія”, де обговорювалися, зокрема, потрясіння, які спричинило вторгнення РФ. Регіон дотримується збалансованого підходу, проте учасники були єдиними у необхідності захищати ключові принципи статуту ООН та мінімізувати негативний ефект від війни РФ.

Водночас для розвитку торгівлі та інвестицій необхідні тверді правила та дотримання міжнародного права.

“Те, що ми називаємо міжнародним порядком, заснованим на правилах, робить держави безпечними, людей вільними, а компанії готовими вкладати кошти”, – акцентував Боррель.

Дипломат резюмував, що зміни в геополітичному ландшафті – падіння Кабула та війна проти України – вимагають від ЄС набагато більше інвестувати в дедалі важливіше партнерство в Центральній Азії та з нею.