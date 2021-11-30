Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України у 2018 році завищував ціни на ліки проти гепатиту C і не орієнтувався щодо кількості хворих, для яких закуповувалися ці ліки.

Про це йдеться у розслідуванні StateWatch.

Згідно з актом Рахункової палати “Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих державній установі “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” за період 2018 – перше півріччя 2020, який опублікувала організація, державна установа насправді завищувала ціни.

У 2018 році Центр охорони здоров’я (ЦОЗ) закупив ліки проти вірусного гепатиту C, офіційно не володіючи даними щодо точної кількості хворих.

Співробітники ЦОЗу провели орієнтовний підрахунок хворих, зважаючи на загальні дані захворюваності населення України, та замовили ліків на 83 млн грн без розуміння реальної потреби ув’язнених у цих ліках.

“Розрахунок потреби в препаратах для лікування вірусного гепатиту С не можна вважати переконливим, оскільки цей розрахунок базується на методиці, в основу якої покладено припущення щодо можливої кількості хворих на вірусний гепатит С, яка може змінюватися під дією суб’єктивного фактора”, – йдеться в акті.

Рахункова палата також звернула увагу на те, що Центр охорони здоров’я проводив тендер із закупівлі ліків проти гепатиту за завищеними цінами у порівнянні із Реєстром оптово-відпускних цін на лікарські засоби Міністерства охорони здоров’я. Потреба у закупівлі була завищена на 53,7 млн грн.

“Визначена ЦОЗ ДКВС вартість за одиницю виміру препарату софосбувір/ледіпасфір, 1 табл. (400/90) 389,607 грн виявилася завищеною на 170,458 грн, або на 77,8 відсотка”, – наголосили аудитори. уточнюють аудитори

Оплата цих і низки інших препаратів також відбулась із порушенням процедур. Аудитори наводять докази того, що у грудні 2018 році ЦОЗ безпідставно надавав стовідсоткову передоплату приватній компанії на суму 4,7 млн грн за поставку ліків, утворюючи дебіторську заборгованість в останні дні бюджетного року. Таким чином, ЦОЗ отримав ці препарати лише в червні наступного 2019 року.

У StateWatch наголосили, що проблеми зі звітністю ЦОЗ перед Мін’юстом, відсутність чітких показників ефективності та завдань не залишаються на папері, а негативно впливають на здоров’я та життя ув’язнених.