Про це повідомила Ірина Геращенко у Facebook.

Депутатка зазначила, що наприкінці грудня у партії “Європейська Солідарність” звернулися до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із запитом, чи отримував він офіційну інформацію щодо вручення “підозри” п’ятому Президенту України.

Стефанчук поінформував Ірину Геращенко та Артура Герасимова, що станом на 29 грудня 2021 року в системі електронного документообігу ВР України відсутня інформація про реєстрацію таких документів.

В той же день репресивні органи видали брехливу інформацію, що начебто ГПУ ще 20 грудня відправив у ВР відповідного листа. І ось маємо офіційну відповідь від Голови ВР, що станом на 29 грудня ніяких повідомлень від репресивних органів не отримував”, – стверджує Ірина Геращенко.

Відповідно до статті 482-2 КПК України, орган або посадові особи, які повідомили народному депутату України про підозру, зобов’язані негайно, але не пізніше 24 годин з моменту вчинення таких дій, повідомити про це Голову Верховної Ради України.