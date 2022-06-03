Нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила про недовіру "імперцям" та розкритикувала надання українського громадянства Олександру Невзорову.

Про це депутатка Верховної Ради України VIII скликання від партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

Як відомо, російський журналіст та депутат Держдуми РФ чотирьох скликань Олександр Невзоров отримав українське громадянство.

Геращенко розкритикувала таке рішення. На її думку, перш ніж претендувати на громадянство, людина має не тільки усвідомити українські цінності, а й вивчити українську мову, а також поважати її.

Нардепка зауважила, що українська армія проливає кров за право називатися українцями.

“Український паспорт сьогодні — це про цінності. Про повагу до мови, яку треба вивчити й тільки тоді претендувати на громадянство”, — написала Геращенко.

Також вона зазначила, що Невзоров є частиною імперської Росії.

“Він прозрів і критикує Кремль. Ок. Але чому він має робити це з України?”, — поставила риторичне запитання Геращенко.

Політикиня наголосила, що натомість російські й білоруські добровольці, які воюють у ЗСУ, роками чекають українського громадянства. Вона також заявила, що не розуміє, чому “хороші росіяни” їдуть до України, та хто лобіює їх. Зокрема, Геращенко повідомила, що такі рішення резонують із позицією суспільства.

“Категорично проти імперців. Не вірю жодному”, — підсумувала Геращенко.