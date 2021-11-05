Про це Ірина Геращенко заявила з трибуни парламенту.

Як сповіщалось, Арахамія сказав, що у суспільства стереотипне бачення міністра оборони. Відтак “жінка-міністр оборони, взагалі, зараз не буде сприйнята суспільством”.

Ірина Геращенко розкритикувала його висловлювання.

“Сьогодні в Україні 32 тисячі українок на рівні з чоловіками воюють, захищаючи країну. 5 тисяч з них – це жінки-офіцерки. І вчора всім їм дав ляпас голова фракції монобільшості Давид Арахамія, який заявив що у воюючої країни не може бути жінка головою профільного комітету, міністр оброни. Таран, тільки тому що він має певні чоловічі ознаки, – може бути. Який вибачте будь ласка, довів армію до цуцвангу. Сьогодні є корупційний скандал відносно того, що солдати їдять черв’яки, що перестали будувати гуртожитки, що перед солдатами чоловіками і жінками є заборгованість в 3,5 мільярди гривень. Він – може бути міністром. А жінка, яка би дала жару в тому міністерстві, – не може” – заявила Геращенко.

Геращенко вимагає, щоб Верховна Рада ухвалила рішення про відсторонення голови фракції Давида Арахамії від участі в п’яти пленарних засіданнях за висловлювання про готовність українців сприймати жінку на посаді міністра оборони України.

Зауважимо, що Ірину Геращенко,рекомендували позбавити права участі у п’яти засіданнях через її виступ у 2019 році, коли вона порівняла народних депутатів від монобільшості з “зеленими чоловічками”. Однак парламенту не вистачило голосів для ухвалення рішення. “За” були 190 народних депутатів.