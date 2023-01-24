За даними британських розвідників, начальник російського генштабу Валерій Герасимов ймовірно звільнив генерал-полковника Михайла Теплінського з посади одного з основних оперативних командувачів військ РФ в Україні.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Теплінський був офіцером на місці, відповідальним за відносно успішне відведення Росії із заходу Дніпра в листопаді 2022 року, за що отримав похвалу в РФ як здібний і прагматичний командир.

Поки що невідомо, чи зберігає Теплінський свої додаткові повноваження, як голова повітряно-десантних військ РФ.

“Існує реальна ймовірність того, що суперечки щодо завдань, які отримали російські десантники, сприяли його звільненню: десантників часто використовували для наземних стримуючих функцій, які традиційно надавалися механізованій піхоті”, – зазначили у британській розвідці.

У розвідці резюмували, що звільнення Теплінського, ймовірно, є ще одним показником триваючих розбіжностей у вищій ієрархії російських військових чиновників, оскільки генерал Валерій Герасимов намагається нав’язати свою особисту владу “спецоперації” РФ в Україні.