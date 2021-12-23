Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Кіровоградщини.

Надзвичайна подія сталася у мікрорайоні Озерна Балка, що в Кропивницькому, поблизу Гімназії новітніх технологій навчання. Близько 14 години до навчального закладу забігла школярка і повідомила, що під кригу на ставку провалилася дівчинка.

У цей момент у гімназії перебував лікар Костянтин Яриніч. Він миттєво кинувся на порятунок дитини. Чоловік, знявши одяг, підповз кригою до дівчинки та почав витягувати. Допомогли вилучити дитину на берег рятувальники, які вже на той момент прибули на місце події.

“Завдяки рішучим та грамотним діям Костянтина Яриніча дівчинка не загинула!”, – йдеться у повідомленні.